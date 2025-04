Pablo Chiapella, actor de 'La que se avecina': "Amador Rivas tendrá una empresa de Tuk Tuks esta temporada"

Este miércoles, 9 de abril, Pablo Chiapella acudió a La Revuelta para presentar su película El Casoplón, una comedia que protagoniza junto a Raquel Guerrero. Aun así, David Broncano no desaprovechó la oportunidad de sacarle información sobre la nueva temporada de La que se avecina.

El valenciano lleva desde el inicio de la serie interpretando a Amador Rivas. "Entre algún parón que hemos tenido y tal... En torno a 16 años", explicó el invitado del programa de La 1. "16 años haciendo de Amador, ¿eh? Ahí está el tío", aplaudió Broncano.

Más de tres lustros dando vida a un personaje que ya es historia de la televisión española, pero Chiapella no se cansa. En el espacio de access prime time comentó: "Los guionistas me siguen sorprendiendo, me sigo riendo muchísimo con lo que escriben y al personaje le tengo muchísimo cariño".

"Amador me permite ponerme en un lugar en el que habitualmente no me puedo poner, que es el de un descerebrado. Literalmente, además", expuso el entrevistado. "¿Qué le pasa?", preguntó el presentador. "En la anterior se dio cuenta de que no tenía cerebro", respondió.

Antes de que David pudiese seguir hablando, Pablo se fue de la lengua y desveló qué destino corría Amador en la próxima tanda de la ficción creada por los hermanos Caballero. El propio Alberto Caballero anunció hace unos días el arranque de las grabaciones de la temporada número 16.

Amador Rivas es historia de España.



"Esta temporada, tengo una empresa de Tuk Tuks", reveló Chiapella. "¿De Tuk Tuks? ¿Los lleva él? ¿A pedales?", bromeó Broncano. "No, no, no son de pedales. Son eléctricos. Va dando información sobre los sitios por los que va pasando, como si él lo supiera. 'Esto es Cibeles' y no tiene ni p... idea", describió 'Chape'.

"Todo lo dice mal y al revés. Y coge el Tuk Tuk para recoger a borrachos por las discotecas. Y los va perdiendo por ahí", declaró. David, impresionado por este giro de guion para Amador Rivas, añadió: "Pues le espera una buena temporada a Amador".

'Chape' conoce a Damiano

Antes de que terminase la entrevista a Pablo Chiapella, hizo su aparición en el teatro Príncipe de Gran Vía Damiano David. El que fue vocalista de Måneskin, que actuará en Madrid y Barcelona el próximo septiembre, se encuentra de promoción en España y quiso pasarse por La Revuelta.

En este breve encuentro entre actor y cantante, el italiano confesó que "chiapella" en su idioma es el "cachete del culo". Sorprendido ante la revelación, Pablo reconoció entre risas: "Pues la verdad es que prefiero llamarme 'Pablo Cachete' que 'Pablo Nalga".