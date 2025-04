Un invitado de 'Todo es mentira' quema billetes en directo para ilustrar la situación de la bolsa: "¡Esto es lo que está pasando!"

Este lunes, 7 de abril, entre otros asuntos, Todo es mentira abordó las caídas de más del 35% que está registrando el Ibex 35 por los aranceles de Donald Trump. Interpelando a Antonio Camuñas, Risto Mejide se preguntó "si la bolsa no deja de anticipar lo que pasará después en la economía productiva".

El expresidente de la Cámara de Comercio aseguró que él había "vivido unas cuantas caídas de bolsa desde la del Lunes Negro de 1987": "Por cierto, la bolsa bajó un 22% entonces. Ahora, un 5%. En la famosa crisis del 2008, la bolsa cayó un 7%. Ayer cayó un 5% y ahora está cayendo un 3,5%. Hay mucha distancia aún".

"Lo que la gente no sabe es todo lo que se han revalorizado las bolsas mundiales en los últimos tres años. En 2022, estaba en 3.500 de media. En febrero de 2025, cuando gana Trump, se pone a 6.500", prosiguió el experto, que también puso como ejemplo la bolsa europea.

"En octubre de 2022, 3.300 de media. Un mes después, 4.620. En febrero de 2025, 6.000. Ha doblado el valor con empresas señeras como Ruid Metal, que es de armamento", explicó Camuñas. Ante tanto dato, el presentador de Cuatro pidió al invitado concretar si estaba llamando a la calma o todo lo contrario.

"Pero, ¿esto significa que tenemos que estar tranquilos? ¿Estás enviando un mensaje de tranquilidad a la gente? ¿Estás haciendo 'antitelevisión' en la televisión?", bromeó el conductor del formato de sobremesa, acusado de alarmista en ocasiones, como tantos otros espacios televisivos.

Risto Mejide y Antonio Camuñas, en 'Todo es mentira'. Mediaset España

"¡No sigas por ahí! No eres bienvenido", añadió, en tono jocoso, Marta Flich. Lo que hizo Antonio a continuación dejó descolocados a los allí presentes: sacarse un fajo de billetes e ilustrar la situación de una manera un tanto curiosa. "Lo está pasando es que los gobiernos, el europeo y el norteamericano, se han liado a darle a la máquina para evitar las consecuencias de cualquier crisis", expuso.

"No es, como en el caso de las enfermedades, un proceso curativo. Para que no sintamos la crisis, nos meten unas inyecciones de dinero que no valen nada. Por eso tenemos inflación", agregó el experto. "¿Qué vas a hacer con ese billete?", preguntó, alarmado, Mejide.

Y es que Camuñas, ni corto ni perezoso, sacó un mechero y prendió fuego a los billetes en pleno directo. "Pero, bueno, ¿quién ha traído a este hombre?", quiso saber, entre risas, el publicista. "Esto es lo que está haciendo la bolsa todos los días", afirmó el consultor. Pere Aznar añadía otra nota humorística: "Te digo una cosa, como vuelvas a traer a un mago...". "Esto no es magia", negó Antonio.