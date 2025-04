David Aleman, presentador de 'Código 10': "Nos quedamos petrificados cuando el cuñado de Joaquín se sacó los ojos"

Código 10 está de enhorabuena. La semana pasada, el programa de Cuatro cumplió 100 entregas en parrilla. Estrenado el 18 de abril de 2023, el espacio de actualidad e investigación arrancó sin hacer demasiado ruido, hasta convertirse en un pilar sólido de la programación del canal.

Cada martes, Nacho Abad y David Aleman ofrecen un punto de vista distinto de los sucesos que más titulares han acaparado durante la semana. "Intentamos ser neutrales y que la gente se sienta cómoda para contar su versión, porque nosotros vamos a usar datos objetivos", explica Aleman en declaraciones exclusivas a BLUPER.

Y es que hay algo en el formato de Producciones Mandarina que invita a los protagonistas de la noticia a acudir a plató y dar su testimonio. Sin ir más lejos, antes de ser detenida, Ana Vicente, la denominada "mayor estafadora de España", aportó su versión en un cara a cara con Abad. El comunicador le rebatió con pruebas.

En ocasiones, los entrevistados llegan a límites y cuenta pueden dar ambos conductores de Mediaset. Fue el caso de José Manuel Saborido. El cuñado de Joaquín Sánchez se sacó las prótesis de los ojos en directo para demostrar su ceguera tras ser cuestionado. "Nos quedamos petrificados", asume Aleman, considerando el momento "historia de la televisión".

Más allá de Código 10, este periódico recuerda a David su pasado como colaborador de Sálvame y el Deluxe en materia de sucesos. Ahora que sus excompañeros pasan a Televisión Española, les augura éxito y opina si es pertinente un formato como La familia de la tele en la pública: "La gente tiene en su poder el mando a distancia y saben lo que tienen que ver y lo que no".

José Manuel Saborido, el cuñado de Joaquín Sánchez, en 'Código 10'. Mediaset España

100 programas de Código 10. ¿Esperabais resistir tanto tiempo en parrilla?

Siempre que inicias un formato, lo que deseas es estar muchísimo tiempo en antena. Es complicado y estás con la espada siempre levantada, sin saber cuánto va a durar. Cuando empezamos Código 10, empezamos con mucha ilusión y estamos encantados de que se haya asentado.

¿Qué crees que diferencia a Código 10 de otros programas de sucesos?

Hemos conseguido una buena combinación en el formato. Dos presentadores, Nacho Abad y yo, un equipo de colaboradores y expertos que son muy buenos televisivamente y que aportan mucho al programa. El punto de vista que le damos a los casos también está muy bien, investigamos mucho y no nos metemos demasiado en el morbo ni nada. Además de los testimonios en plató, que son muy importantes.

Además, Código 10 emplea cierta 'puesta en escena', como recibir al cura que desmintió a las monjas de Belorado en un altar de iglesia. ¿Cómo surgen esas ideas?

A mí eso me encanta. Cuando preparamos el programa, a veces vemos que tratamos temas muy profundos. Plasmarlos en plató para que la gente los vea y los entienda los hace mucho más receptivos. Estamos haciendo televisión. Si el martes hablábamos de preparacionismo, pues incluimos un kit de supervivencia y analizamos cada elemento con un experto. También salimos de plató, la semana pasada me fui a los búnkeres de El Capricho.

Intentamos tener rigor en todos los programas. Siempre tenemos en cuenta todos los puntos de vista, de un lado y otro. Ser neutrales y que la gente se sienta cómoda para contar su versión, porque nosotros vamos a usar datos objetivos. Creo que eso da confianza al invitado.

Nacho Abad y David Aleman entrevistan al cura José Ceacero. Mediaset España

En Código 10 también se han producido situaciones surrealistas, como cuando el cuñado de Joaquín decidió sacarse los ojos en directo. ¿Cómo se vivió desde plató?

Se ve en las imágenes, nos quedamos petrificados. No esperábamos que nuestro invitado, casi en el primer minuto, se sacara los ojos. Es historia de la televisión. A mí evidentemente jamás ha pasado algo así. Verlo tan cerca...

Aun así, Nacho y tú supisteis reconducir la entrevista...

Al final, tienes que seguir con la entrevista. Teníamos en escaleta que la entrevista iba a durar media hora. Luego pasaría a la mesa y se sometería a las preguntas de los colaboradores. Si en el primer minuto se saca los ojos, estando enfadado de esa manera porque su propia ex había cuestionado su ceguera... ¿Qué haces en ese momento? Nos quedamos asombrados, pero había una escaleta que seguir.

No es la tónica habitual del programa, pero hace unos meses respondisteis a Broncano en directo. ¿Fue improvisado?

Sí, fue natural. En una pausa, nos enteramos de que Broncano preguntó qué era Código 10, esas preguntas habituales en él. Pensamos: 'Vamos a contestarle en directo'. De manera improvisada, sin guion. Nacho dijo lo de 'Broncas no' y recordó que había encarcelado a la estafadora gracias al programa, que eso sí que era para darle al bombo. Un guiño sin importancia.

Esos guiños entre cadenas son muy poco habituales.

Sí. Es que, aunque no hables de un programa, la gente sabe que el otro programa y la otra cadena existen. Es una tontería, no se van a tapar los ojos, saben lo que hay y no pasa nada. Hay que ser cercano y coloquial.

Y, dentro de ese tono, ¿es fácil caer en el amarillismo en un programa de sucesos? ¿Dónde está el límite?

Hay que tener cuidado, los temas que tratamos son muy duros. Hablamos de asesinatos, delitos, estafas... ¿Sabes qué pasa? Que el propio contenido ya tiene su dosis de morbo, a veces. No hay que incidir en ello, no es necesario. Huimos totalmente de eso. Puede incluso producir rechazo en el espectador.

En Código 10 habéis tratado bastante el caso Daniel Sancho. ¿Cómo crees que acabará la cosa?

Ya está sentenciado a cadena perpetua. En unos cuantos años, se le intentará trasladar a España para que cumpla aquí la pena. Por mucho que ahora la defensa haya intentado que se repita el juicio, es complicado, según lo que dicen expertos que hemos consultado y que conocen las leyes tailandesas.

¿Qué opinas de profesionales como Carles Porta, que ahora está introduciendo el true crime en televisión?

Me parece fenomenal. Es un género que está en auge. Siempre ha interesado y conectado mucho con el público, pero ahora, con las plataformas y pódcast, hay más oferta. Si se hacen este tipo de programas, es porque la gente los demanda y los consume. Encantado de que haya competencia y de que la gente se dedique a esto, que además lo hacen bien y saben lo que pasa por la mente de las personas malvadas.

Tus excompañeros de Sálvame se van a la pública, con La familia de la tele. ¿Crees que funcionará?

Ha funcionado mucho tiempo en Mediaset, imagino que también lo hará en TVE. Tienen su público, imagino que acaparará el interés de la gente que lo haya seguido hasta ahora.

María Patiño y David Aleman, en el 'Deluxe'. Mediaset España

¿Qué opinas de que un formato de esas características se emita en La 1? La opinión está muy polarizada.

Yo creo que la gente tiene en su poder el mando a distancia, saben lo que tienen que ver y lo que no. Las cadenas ofertan lo que creen oportuno y que va a funcionar. Luego, la gente es soberana en eso.

Ahora te vemos en sucesos, pero también tuviste una faceta como actor. ¿Te ves volviendo a ese mundo?

La verdad es que lo tengo olvidado. Estoy más cómodo presentando y ahora no me lo planteo mucho. Nunca digo que no a una oferta de trabajo, me gusta mucho la televisión y todo lo relacionado con el arte y el cine, pero no es una prioridad ahora mismo. Estoy muy feliz en Código 10, me debo a Mediaset y a lo que ellos quieran ofrecerme.

¿Algún formato que creas que te falte hacer en Mediaset?

Me encantaría hacer un magacín, por ejemplo. Es algo que me encanta, es un contenedor de todo tipo de contenido. Un rato de política, otro de sucesos, otro de corazón... Es divertido.