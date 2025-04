Cristina Tárrega desmiente una “leyenda urbana” sobre su persona: “Es un comentario con muy mala leche”

La cantante Marián Conde ha visitado Tardear este martes. La artista fue una de las colaboradoras de Terelu Campos en el programa de Telemadrid Con T de Tarde, y a diferencia de otros compañeros, solo ha tenido buenas palabras para la hija de María Teresa Campos. Es más, su intervención la acabó lanzándole un guante para que se tomen algo juntas, pues hace tiempo que no se ven.

Tras esto, Frank Blanco y Verónica Dulanto llamaron a filas a Cristina Tárrega, habitual colaboradora del formato. Y le pusieron unas imágenes en del programa Vamos a ver, en las que se comentaba que la madre de Megan Markle haría “hechizos” a la familia real británica. “Mete a congelador a gente”, decían en el matinal. “Como la Tárrega”, apostillaba Máximo Huerta.

“Me parece un comentario de los que hace Máximo de gracia, de venga, una gracia de lengua de falda muy corta y lengua muy larga”, introducía Cristina citando a Joaquín Sabina, cuando le pidieron su opinión al respecto.

“A ver, yo no tengo a nadie nunca en el congelador. Esa es una leyenda urbana, porque además, os digo de verdad, es que son no sirve para nada si tú eres católica”. “No lo he probado, ni lo voy a probar porque me parece un absurdo”, aclaraba Cristina. Al respecto, detalló que “dice la leyenda que congelara las personas para que te dejen en paz y que tú sigas tu vida. Eso es lo que dicen, porque entiendo que no será ni magia negra, será magia blanca”.

Cristina quiso dejar claro que “nunca hablo de eso, porque me molesta, ha sido una leyenda, un comentario de alguien con muy mala leche”. Y aprovechó para ofrecer, a quien vuelva a decirlo, que vaya a su casa y mire el congelador, porque allí solo tiene “buena carne de vacuno, o de pollo”. “No sirve para nada. ¿Eso para qué va a servir? Si sirviera para algo, estabais todos metidos”, remataba Cristina, en tono de broma.

Antes de cambiar de tema, Cristina deslizó: “Lo que hay que hacer es ser más buena persona y no decir mentiras”. Sus compañeros le preguntaron si tiene en mente demandar a Máximo Huerta, algo que ella negó. “En la vida no hay que hacer daño a nadie, porque la vida es un karma que se paga aquí. Ni congeladores, ni flores, ni baños ni nada. Ha y que ser buena persona e ir de cara”, finalizaba Tárrega.

Hay que destacar que una de las personas que en el pasado habló del congelador de Cristina Tárrega fue el arquitecto Joaquín Torres. “Cristina Tárrega que está como una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos pues empezó por ahí”, revelaba el marido de Raúl Prieto en 2023. Según su relato, un santero le metió en un congelador, y debía encender una vela, y él se enteró por el propio santero.