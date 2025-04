Alessandro Lequio, muy tajante sobre si Terelu Campos se enamoró de él: "No la metería en mi olla, es una de mis máximas"

Alessandro Lequio tiró de la manta y ahora ya son numerosas las voces que han hablado sobre la supuesta actitud prepotente de Terelu Campos en su etapa como presentadora. El italiano contó que Terelu exigía a su asistenta que estuviera siempre detrás de ella con un cenicero, para poder apagar el cigarrillo, y también habló de que le escupía los chicles en su mano.

En este sentido, algunos testimonios protegidos fueron protagonistas en Tardear, el magacín vespertino de Frank Blanco y Verónica Dulanto, y compartieron las polémicas palabras del tertuliano que no dejaban en buen lugar a Terelu.

Incluso, en la tarde de este lunes uno de esos testimonios dio la cara. Nada más y nada menos que Enrique del Pozo iba a ser la persona que iba a desenmascarar a Terelu. El cantante fue, durante muchos años, colaborador de su programa en Telemadrid y visitaba Tardear para desvelar las excentricidades de la malagueña.

"Terelu estaba enamorada de Lequio y Teresa le organizaba citas, pero él la rechazó", no dudaba en asegurar el que fuera integrante del dúo Enrique y Ana. Sobre estas cuestiones, el propio Lequio respondería en Vamos a ver.

"Es directamente absurdo, uno nota cuando alguien tiene cierto interés y yo nunca noté nada. Además, a Terelu le hemos conocido muchísimas parejas y yo no tengo nada que ver con ninguna de ellas. También una de mis máximas hace referencia a lo que no hay que meter en la olla", sentenciaba claramente Lequio a Terelu.

"¿Y con Carmen Borrego?", le decía, entre risas, Joaquín Prat. "Con Carmen es otra cosa", seguía la broma el colaborador al presentador. "Lo que está dando de sí, tu madre", comentaba Joaquín Prat directamente a Alejandra Rubio.

Así, la hija de Terelu Campos no dudaba en dar su punto de vista en pleno directo: "No me sorprende nada las críticas de Enrique del Pozo y Sergio Alís, pero no voy a decir nada más porque si no van a aprovechar el tema pero podría decir muchas cosas, que no voy a decir".

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

Kike Calleja aportó nueva información sobre cómo se comportaba Terelu en su etapa en Telemadrid: "Hablé con personas que trabajaron con ella y desmienten muchas cosas que se están diciendo. A lo mejor habría que enfocar el tiro en los colaboradores del programa que iban muchos como divos. Ahí, podrían contar muchas cosas".

Aprovechando esta situación, Joaquín Prat bromeaba sobre quién sería el colaborador que el día de mañana le iba a dar una puñalada trapera. "Seguro que alguien", afirmaba con franqueza Alejandra Rubio.

Posteriormente, Prat quiso explicar un poco cómo trabajaban las personas de confianza de los presentadores y colaboradores de televisión: "En todos los platós de Mediaset hay personas maravillosas que nos aguantan todos los días y se dedican a ayudarnos, a traer un café, acompañar a un taxi... Es una función muy respetada en el sector, Terelu no era la única que tenía una asistente".