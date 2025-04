Toñi Moreno paraliza el directo de Canal Sur por una candente discusión entre un padre y un hijo: "¿Podéis quitar la señal?"

Toñi Moreno vivió un momento muy incómodo durante la emisión de este lunes, 7 de abril, en Hoy en día, informativo de Canal Sur. La periodista quiso dar voz a Juan, un hombre de 79 años que acudió al programa para denunciar una presunta agresión de su propio hijo.

De acuerdo a su testimonio, le prestó más de 20.000 euros, además de ayuda de unas obras de casa y una operación para su nieta. Sin embargo, lo que parecía una entrevista usual, se convirtió en una escena con insultos en pleno directo.

"Te voy a pedir que, ese potro desbocado que eres tú ahora mismo, te aguantes un poco porque voy a hablar con tu hijo. Lo que yo intento en la vida es que lleguemos a un acuerdo", indicó la presentadora a Juan, dando la bienvenida a Juan José, primogénito del invitado.

"Yo estaba en mi autobús y me avisaron que estaba mi padre. Cuando llegó se puso a insultarme. Me llamó de todo delante de los que había allí", explicó Juan José, dando una versión totalmente contraria a lo que expuso Juan en un principio.

Su padre, en cambio, señala que la discusión acabó en golpes. "Él se acercó a mi pecho y yo lo que hice fue quitármelo de encima. El que fue a increparme fue él a mí", confesó en una llamada telefónica.

En un amago de calmar la situación, Toñi Moreno expresó su opinión: "Este hombre es tu padre, Juan José", y antes de que la presentadora terminara su mensaje, el hijo de Juan estalló: "Este no es mi padre". Al escuchar tal relato, Juan no pudo contenerse: "Ni tú tampoco eres mi hijo. ¡Eres un cerdo! Lo que estamos viendo es mentira. Él me dijo que iba a atacarme con una catana", añadió el hombre.

La presentadora no podía creer lo que estaba sucediendo. "Os voy a pedir una cosa por respeto a la audiencia que nos ve: no se insulta. Yo me quiero enterar y no lo voy a permitir", expresó la periodista.

Colaboradores en 'Hoy en día'. Canal Sur.

"Mi padre se separó de mi madre porque es un mujeriego", añadió por su parte Juan José. "¡Oye! No te voy a consentir que hables así de tu padre en mi programa. Quiero que cuentes los hechos sin ofender", corregía nuevamente Toñi Moreno a su invitado. Sin embargo, la discusión fue a más.

"¡Desgraciado! ¡Que no eres ni un hombre para pagarle la operación del ojo a tu hija!", se escuchó gritar al primogénito. La incomodidad de la presentadora era evidente y no tuvo que frenar la discusión en seco: "Voy a cortar esto ¿Me podéis quitar la señal? Os estáis insultando mutuamente y eso está muy feo. Estamos dando un espectáculo que no me parece. Qué feo todo", expresó finalmente Toñi Moreno.