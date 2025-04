Montoya, Anita y Carmen Alcayde se saltan las normas de 'Supervivientes 2025': "Hay una sanción segura para los tres"

El paso de José Carlos Montoya y Anita Williams por Supervivientes 2025 está siendo de todo, menos tranquilo. En el arranque del Conexión Honduras de este 6 de abril, ambos, junto a Carmen Alcayde, supieron que se enfrentaban a un castigo por saltarse las normas.

"Ha pasado algo muy grave. Montoya, Anita y Carmen Alcayde se han saltado las normas y esta noche vamos a saber cuáles son las consecuencias. Hay una sanción segura para los tres", avanzaba Sandra Barneda a la audiencia de Telecinco en el debate del reality, que este domingo lideró el prime time con un 18,5% de cuota de pantalla y 1.572.000 espectadores.

Tanto Montoya como Williams cruzaron la separación de las dos playas, y luego se unía Alcayde para tranquilizarles. "No puedo más, me estoy agobiando un montón. No puedo más con este grupo de m...", reconocía la catalana, totalmente desconsolada, y procedía a abrazar a su ex, que habita Playa Furia.

Mientras, una redactora del formato de Cuarzo Producciones les advertía: "Chicos, os estáis saltando las normas". Sin embargo, poco importó a los que fueron concursantes de La isla de las tentaciones 8: "Nos da igual". El "agobio" de Anita venía por una decisión anterior que la implicaba a ella y a Laura Cuevas.

Anita y Laura tuvieron que elegir entre compartir una recompensa "menos copiosa" con sus compañeros o comerse solo ellas dos unos perritos calientes en un corto período de tiempo. El hambre pesó más y optaron por lo segundo, decepcionando al resto del cásting.

En concreto, era Anita la que se sentía "señalada" por todos. La barcelonesa no paraba de repetir que quería irse a casa y de esa desesperación le nació el impulso de cruzar la línea divisoria entre ambas playas. Hacia el final de la noche, Laura Madrueño era la encargada de comunicar cuál sería la sanción.

"Anita y Montoya, a partir de mañana, vais a vivir durante 24 horas enjaulados en Playa Furia y Carmen va a ser la encargada de que sobrevivan", explicó la presentadora de Supervivientes en Honduras. Desde luego, será una situación que servirá para que la pareja de la octava edición de La isla de las tentaciones sepa en qué punto real está su relación.

Ángela Ponce, segunda expulsada

Este domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, también se vivió la segunda expulsión definitiva de la edición. Nieves Bolós, Manuel González, Makoke y Ángela Ponce se encontraban en la cuerda floja. La primera se salvó de la quema por ganar la prueba de líder.

El televoto, en primer lugar, mantendría a González en los Cayos Cochinos. Así, la cosa quedaba entre la colaboradora televisiva y la Miss Universo. Finalmente, Ponce fue la eliminada y pondrá rumbo a España en breves. La modelo se mostró "muy triste" por tener que finalizar esta aventura.