Sofía Suescun se sincera en pleno directo de 'Socialité' y lanza un dardo a Laura Cuevas: "¡Eres una cobarde!"

Las tensiones en Honduras siguen en aumento. Makoke y Laura Cuevas protagonizaron una nueva disputa, esta vez con Escassi en el medio y Anita a favor de la malagueña. Ahora, después de que las votaciones estuvieran muy divididas, durante esta semana los concursantes tienen un nuevo propósito: cazar mínimo 50 peces para poder tener la recompensa que deseen.

Las aventuras en Cayos Cochinos no pasan desapercibidas para nadie, y menos para Socialité. Desde el programa de Telecinco dedicaron unos minutos de este sábado, 5 de abril, para hablar de los últimos acontecimientos de los supervivientes.

"La gala del jueves fue un auténtico polvorín. Se han empezado a caer las caretas. Por un lado, tenemos a Pelayo, que ha traicionado a su 'amiga' Gala, y por otro tenemos a una Laura Cuevas que no para de insistir en eso tan grave", anunciaba Sofía Suescun ante las cámaras.

Los cotilleos no se detuvieron. La pamplonesa centró toda su atención en Laura Cuevas y Makoke; especialmente después de que la gaditana haya acusado a la malagueña de confesar una información comprometedora de Escassi. Un movimiento que demuestra la enemistad entre ambas, que ni siquiera se pudo resolver en el puente de la discordia.

Lo cierto es que la actitud de la extrabajadora de Isabel Pantoja ha cambiado, y sus compañeros se han dado cuenta de ello. Está claro que Montoya no se fía de ella, demostrando en la última emisión que considera que es una persona que miente mucho, confesión que hizo que Cuevas se sintiera muy ofendida.

"En primer lugar, quiero decir que no he mentido en absolutamente nada, no me lo puede decir alguien que no estaba en esa conversación como es Montoya", decía la gaditana luego de ser señalada por el sevillano.

"Lo dicho. Laura Cuevas, eres una cobarde. Si tiras la piedra y escondes la mano, dilo, que nos quedamos con ganas", expresó Sofía Suescun ante la actitud de la de Cádiz. Tras las palabras de la colaboradora y ex concursante de Supervivientes, Antonio Santana no se pudo contener: "Te has quedado a gusto, hija", reaccionó el presentador.

"Pues yo estoy de acuerdo. No sé si en lo de 'cobarde', pero no me gusta que se le haya echado la culpa a Makoke. Me parece mucho más fuerte que Laura lo saque sabiendo que va a crear más conflicto" sentenció por su parte María Verdoy, quien añadió: "Escassi tendría que estar agradecido porque mucho más juego que este no está dando".

El debate continuó. Lo cierto es que Laura Cuevas está dando mucho de qué hablar. "Lo que dice Laura de Escassi dice más de Laura que de Escassi", sentenció el malagueño. "Al final, secretitos son entre ellos. No puedes dejarle vendido delante de toda España", profundizó finalmente el presentador ante las cámaras de Socialité.