Miguel Frigenti estalla en pleno directo de 'Fiesta' y apunta directamente a Makoke: "La han cogido como cabeza de turco"

Si hay un nombre que resuena en Honduras es sin duda el de Makoke. La malagueña ha pasado, quizás, uno de los momentos más agridulces desde que comenzó su aventura en Cayos Cochinos.

Durante la última gala, los espectadores pudieron observar cómo la amistad con Laura Cuevas desaparecía poco a poco, convirtiéndose en las protagonistas de una nueva disputa, esta vez con Esacassi en el medio.

Desde Fiesta, programa de Telecinco experto en dar la última hora de la actualidad en nuestro país, dedicaron unos minutos en comentar las situaciones a las que se está enfrentando la malagueña en Supervivientes: la mala convivencia de Makoke con sus compañeros que le ha llevado a la nominación y la expulsión a Playa Misterio por votación del público.

"Nuestra Makoke se ha recuperado poco a poco porque pensábamos que se tenía que venir a España", comenzó diciendo Emma García, presentadora del programa, recordando que hace muy poco la continuidad de la superviviente en el concurso pendía de un hilo tras su aparatosa caída. Tras estas palabras, los colaboradores no dudaron en aportar sus opiniones sobre la situación de la concursante.

"Makoke se la juega este domingo. Quizás y la tenemos aquí el próximo fin de semana", exponía por su parte Kiko. "Yo creo que el único error que ha cometido es que ha empezado a jugar demasiado tarde. Lo que no es justo es que la han cogido como cabeza de turco", añadió Frigenti entre gritos y expresiones de disgusto.

Emma García junto a los colaboradores del programa. 'Fiesta'.

E indicó que: "Se están comportando fatal tanto con Makoke como con Anita. Tenemos a esa Laura Cuevas, que si se muerde la lengua se envenena, y a Escassi, que es un tío tibio, sin personalidad", dijo sin ningún tapujo ante sus compañeros.

"Antes dijeron que Makoke llora sin lágrimas, pero oye, ¡es que no comen!", puntualizó Ana María, una de las colaboradoras. Uno de sus compañeros no dudó en sumarse a la conversación: "Yo lloraba sin lágrimas porque es llanto en seco. Ella lo quiere exteriorizar, pero la lágrima no está conectada con el cerebro y no le sale", expuso nuevamente Frigenti.

Para intentar arreglar sus problemas, tanto la malagueña como la de Cádiz se enfrentaron al puente de la concordia. ¿El resultado? Reproches y comentarios por parte de ambas concursantes. "Yo no quiero tener amigas como esta persona", dijo Makoke al ser cuestionada si quería mantener la amistad con Laura Cuevas. "Yo no quiero más este ambiente", expresaba por su parte la gaditana.

"Yo no he visto un puente de la concordia igual", sentenció Emma García al recordar tal acontecimiento. "Makoke tiene un recorrido en televisión y está ahí por algo más", comentó finalmente Pedro García Aguado en esta última emisión de Fiesta.