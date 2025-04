Carmen Borrego no se muerde la lengua y estalla en 'De viernes' al revelar las presiones que vivía en su etapa en 'Sálvame'

De viernes ha tenido una noche de infarto este pasado 4 de abril. Con el estreno de la duodécima edición de Tu cara me suena acechando, el magacín nocturno ha contado con invitados de infarto que han vivido tensos careos ante el público. Unas discusiones que le han llevado al espacio a ser una segunda sólida opción del prime time, con un 12 % de share. Entre los momentos, el de Carmen Borrego con José María Almoguera.

Aunque madre e hijo han acercado posturas, eso no ha impedido que el conflicto entre ambos siga presente. De ahí que Santi Acosta y Bea Archidona se convirtiesen en una especie de consejeros familiares para un cara a cara más propio de terapia psicológica. Los dos se han echado cosas en cara, de manera honesta y con la intención de solucionar las diferencias.

En esos momentos de confesiones, surgió un incómodo recordatorio. El origen del conflicto entre madre e hijo surgió en Sálvame. Así se ha comentado abiertamente en el magacín nocturno. El extinto magacín fue el desencadenante de un problema familiar que ha seguido continuando. Borrego ha hablado sobre las presiones que sintió para presenciar los audios de su exnuera criticándola.

Con sus antiguos compañeros de batallas a punto de saltar a las tardes de La 1 con La familia de la tele, la actual tertuliana de Vamos a ver ha hablado sobre las prácticas que ella vivió durante su etapa en Sálvame. “En ese momento trabajaba en un programa en que este tipo de cosas eran una auténtica bomba de relojería”, expresaba la hermana de Terelu Campos.

“Parar eso era muy difícil. El desaparecer en ese momento casi es peor. Si yo desaparecía, iban a hacer mucho más daño”, proseguía, sin mencionar explícitamente el nombre del desaparecido magacín de la también extinta La Fábrica de la Tele, cuya heredera actual es La Osa Producciones.

Carmen Borrego y Jose María Almoguera en 'De viernes'.

Aunque Borrego se justificaba, esto no impidió que su hijo le cortase. “Sí, pero no. Yo también estoy ahora en esto y cuando tú no vas, no lo sacan igual”, matizaba Almoguera, quien ha pasado de ser un editor de televisión a un personaje conocido y ya ha participado en su primer reality show, GH Dúo.

“A ti te lo sacan para ver tu reacción. Si tú no vas, ese tema se trata más de soslayo”, la corregía Almoguera a su madre. Borrego insistía sobre ello, señalando que, de no haber acudido, se hubiera enfrentado a más consecuencias.

“Eso es en lo que hacemos ahora, en este momento, en ese programa no era así”, argumentaba. “A mí se me dijo que si yo no iba, iban a sacar otras cosas que tenían grabadas que eran peores”, confesaba. Eso sí, Borrego ha reconocido parte de responsabilidad y que no supo gestionar ese momento.

Carmen Borrego y José María Almoguera en 'De viernes'.

“¿Que tenía que haber consentido que nadie me dijera esto? Pues seguramente no", admitía. Almoguera aprovechaba para confesar que el conflicto se agravó porque su madre no dejaba de trabajar para ese programa. Su progenitora confirmaba sus palabras.

“José María me pidió que dejara de trabajar, y no que lo dejara de hacer durante unos días, sino que dejara ese programa y que él me pagaba lo que suponía que dejara de trabajar. En ese momento, dije que no podía dejar de hacerlo”, confesaba.

La tía de Alejandra Rubio no sólo ha señalado ese momento en Sálvame como causa del conflicto. La colaboradora señalaba su entrevista a la revista Lecturas como el principal agravamiento. “Lo he pagado muy caro. A mí eso me ha destrozado la vida. No fui consciente de las consecuencias que podía tener", expresaba.

Tras decirse las cosas a la cara, madre e hijo coincidieron en que ahora están en una nueva etapa y que ambos están dispuestos en seguir trabajando en reconducir su relación. El careo concluía con un afectuoso abrazo entre ambos, confirmando así que la reconciliación va viento en popa.