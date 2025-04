'Cifras y Letras', más allá de su éxito en audiencias: "Cuanto menos sepa la sociedad, más fácil es que la engañen"

En televisión, no existe la fórmula para que un programa funcione. Lo cierto es que Cifras y Letras, en su vuelta a La 2, tenía ingredientes, pero también factores en contra. Sobre todo, emitirse en una cadena minoritaria y en una franja muy, muy cotizada.

El concurso regresó a la pública sin hacer excesivo ruido en enero de 2024, aunque dando la talla en audiencias. Precisamente, se hizo más fuerte cuando arrancó el duelo entre David Broncano y Pablo Motos en el access prime time. En octubre, superó por primera vez el 4% en su cuota mensual.

Y, ahora, Cifras y letras viene de cerrar marzo con su segunda mejor cuota mensual (5,3%) y récord de espectadores (710.000). Y la cosa no va solo de números: Cifras y Letras ganó el Premio Iris de la Crítica en 2024 y ha sido nominado a mejor guion de concurso en los ALMA.

Ese público fiel conecta cada noche, a eso de las 21:30 horas, con Aitor Albizua, pero también con los dos expertos validan las respuestas de los concursantes y aportan sus conocimientos. BLUPER ha podido charlar con David Calle y Elena Herraiz 'Linguriosa' en un parón de las grabaciones, en las que participan un equipo de entre 50 y 60 personas. "No tenemos la cifra exacta", bromea el ingeniero de telecomunicaciones.

La complicidad entre ellos es palpable al otro lado del teléfono, pese al cansancio por llevar ya unas cuantas horas de rodaje. Eso sí, la lingüista agradece que su papel en Cifras y Letras no implique 'horas extras': "Es un trabajo guay porque tú sales y no tienes que preparar absolutamente nada".

Elena Herraiz, 'Linguriosa', es una de las expertas de 'Cifras y Letras'. RTVE

"Llegamos, nos vestimos, pasamos una leve sesión de guion, nos microfonan, hacemos fotos y arrancamos. Eso todos los días, cuatro veces", detalla Calle, que pone en valor la labor de los redactores: "A veces, podemos poner algo de nuestra cosecha, aportar un dato extra si es un tema que conocemos, pero el trabajo lo hacen ellos".

Estas grabaciones, en condiciones "normales", sufren pocos parones. Fallos técnicos, de vocalización... Si sucede algún contratiempo, "se para y se vuelve a grabar ese cachito". Y Albizua, según los profesionales, contribuye a que todo vaya rodado. "Es súper profesional", admite Herraiz.

"Es una de las cosas con las que yo más he flipado, porque a Elena ya la conocía un poco de antes. Aitor improvisa y va hilando. Lo disfruto mucho desde mi lado de espectador desde plató", expone el docente. De hecho, "toda la primera ronda es totalmente improvisada".

"En esa primera ronda, no tenemos guion. Yo saco las cifras o Elena las palabras que van poniendo los concursantes. Los concursantes lo hacen en el momento y, mientras, a Elena le va dando la vida para ir buscando si está registrada o no. O a mí para ver si hacen bien las cuentas", relata David.

David Calle es uno de los expertos de 'Cifras y Letras'. RTVE

Las cámaras no lo captan, pero el trabajo de coach que hacen 'Linguriosa' y Calle es fundamental para los participantes. "Suelen venir súper nerviosos, así que les decimos que intenten disfrutarlo, que los entendemos. Como si jugáramos desde casa", señala el profesor.

"Les damos el mismo consejo todos los días. Yo les digo que cuidado con las tildes. Y David les hace el gesto de la suma y les dice: 'Esto es suma'. Y cuando lo inclina 45 grados, 'multiplicación", comenta el ingeniero sobre unos participantes que, a diferencia de otros concursos, suelen venir 'vírgenes' a la televisión.

Se trata de "gente que ve el programa desde casa, y ya no solo en esta etapa, sino en las anteriores, que viven el juego en familia". Incluso, "igual la gente que se anima a participar porque, desde casa, ve que puede hacerlo mejor que el propio concursante"

De YouTube a la tele

Y es que una de las claves del éxito del actual Cifras y Letras es que el espectador se sienta partícipe del juego, independientemente de la edad o formación que tenga. Precisamente, tanto 'Linguriosa' como David Calle vienen del mundo de la divulgación en YouTube, cada uno en su materia.

Ambos se conocieron en un evento de la plataforma de vídeos. Él tiene un canal sobre matemáticas, física, química y tecnología. Ella, sobre curiosidades del lenguaje desde el punto de vista histórico y etimológico. "Se tiene que usar un lenguaje común, no quiero decir rebajado, porque eso es añadirle un valor, pero sí común. Transmitir un conocimiento técnico a todo el mundo", puntualiza la de Guadalajara.

"Diría que el triunfo de Cifras y Letras es un cúmulo de cosas. Ha salido un concurso con el que la gente se siente identificada, en el que mayores y niños pueden jugar. De todas las edades. También suma lo bien que nos llevamos y nos lo pasamos los tres", acepta la youtuber.

Cifras y Letras. Matemáticas y Lengua. Ciencias y Humanidades. ¿A quién no se le ha planteado esta dicotomía en alguna fase de su vida e hasta le ha dado quebraderos de cabeza, a la hora de elegir estudios? Pues bien, el formato de Atomis Media-Prime Time Media AIE también es una forma de destacar la importancia de ambas por igual.

David y Elena, entre chistes, desmontan prejuicios. "La raíz cuadrada no sirve para nada", dice Herraiz, pero luego aclara: "Pues en lo que más invierto mi día es en hacer Excel. Cuánto me toca pagar de impuestos, que si el IRPF....". Es más, la de castellanomanchega confiesa que cursó Matemáticas hasta 3º de la ESO, "un mal año en el que suspendió todas las asignaturas menos Lengua y Matemáticas".

Curiosamente, al experto en telecomunicaciones se le "daba mucho mejor Lengua": "Me sacaron alta capacidad para la Lengua y las Matemáticas las suspendía. Imagínate. Voy a quitarle el puesto a Elena". Más allá de las bromas, David subraya que "hemos perdido el cálculo a nivel global, con los móviles".

David Calle, Aitor Albizua y Elena Herraiz, en una imagen promocional de 'Cifras y Letras'. RTVE

"Me parece maravilloso que la gente tenga un poco más de habilidad en ese sentido y no tenga qu erecurrir al móvil para dividir una cena entre cinco colegas. También es importante saber matemáticas para que no nos tomen el pelo con muchos datos del mundo. Es lo que suele ocurrir, cuanto menos sepa la sociedad sobre cualquier cosa más fácil es que le engañen", opina.

Por último, Elena y David reflexionan sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en sus campos. "La IA tiene que ser una herramienta que te facilite la vida", expresa 'Linguriosa', que revela que siempre tiene a mano el corrector ortográfico o el traductor. Calle aplaude "todo lo que sea avanzar con cuidado y con cabeza": "Estrategia, marketing, análisis de datos... Todo eso puede salvar vidas".