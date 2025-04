El "trabajo de pico y pala" de Verónica Dulanto al frente de 'Tardear': "Me molesta que den el programa por cancelado"

Verónica Dulanto es probablemente el rostro más versátil que tiene Mediaset en su plantilla actual. El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Fiesta, Cuatro al día, Tiempo al tiempo... La presentadora no ha tenido miedo a enfrentarse a todos los retos que la cadena le ponía. Sin embargo, hace un par de meses, le llegó un encargo que la dejó descolocada.

Así lo reconoce en esta entrevista exclusiva a BLUPER, cuando recuerda esa reunión con Alberto Carullo, director general de Contenidos del grupo: Ana Rosa Quintana volvía a las mañanas, mientras que TardeAR quedaba en manos de Frank Blanco y de la propia Verónica. "Había cierto runrún de qué pasaría, pero este cambio de piezas nos pilló a todos por sorpresa", dice.

Dulanto venía de las mañanas, de copresentar junto a Joaquín Prat el tramo de crónica social de Vamos a ver. Curtida en sucesos y actualidad, acepta que se siente cómoda en ese tono más desenfadado que ha adquirido el bloque de corazón de Tardear en las últimas semanas: "Me gusta la naturalidad y entrar al trapo. No somos meros conductores, tenemos que involucrarnos".

Y es que hace falta involucrarse, y mucho, para competir en la complicada franja que lo hace el magacín vespertino, poblada por las tiras diarias tanto en La 1 -La Promesa- como en Antena 3 -Sueños de Libertad-. Además, dos semanas después de la vuelta de Ana Rosa a las mañanas, Telecinco invertía el orden de emisión de El Diario de Jorge y Tardear.

Desde entonces, el equipo de Unicorn Content no ha dejado de remar. Los datos de audiencia de Tardear son cada vez mejores con su nuevo horario en Telecinco. Por ejemplo, este lunes, 31 de marzo, firmó su mejor dato desde que arranca en la sobremesa: un 10,5% de share y 873.000 espectadores.

Verónica Dulanto, en una foto promocional. Mediaset España

¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que presentarías las tardes de Telecinco?

Me quedé callada y en shock. Solo escuchaba a Alberto Carullo contarnos cuáles eran las intenciones de la cadena a pocos días vista. Intenté procesarlo rápido. Había cierto runrún de qué pasaría, pero este cambio de piezas nos pilló a todos por sorpresa. Sorpresa positiva, por supuesto. Vamos a por todas para que mejore el programa, la franja y todo.

Frank Blanco y tú estáis más que testados ya en los veranos de la cadena...

Sí, dos veranos enteros. Cuando me dijeron que mi compañero iba a ser Frank, fue una alegría y una tranquilidad. Nos conocemos y cuadramos bien. Hemos funcionado en Fiesta y en Ya es verano.

El programa ha dado un giro más gamberro en la sección de corazón en esta nueva etapa. ¿Te sientes más cómoda en ese registro?

Comodísima. Me lo estoy pasando muy bien, esa faceta de gamberra la tengo. Para unas cosas soy formal y seria; para otras, me gusta la naturalidad y entrar al trapo. No solo somos meros conductores, tenemos que involucrarnos.

En Mediaset jugáis con la baza de poder comentar vuestro universo propio. ¿Qué te parece Montoya?

El 'fenómeno Montoya' es difícil que se dé a estos niveles. Todos los concursantes de La isla de las tentaciones han sido brutales, pero de tanto en tanto, sale un personaje como Montoya que se hace viral y hay que explotarlo. Montoya tiene una intensidad que a veces puede cargar al público. Yo estoy convencida de que él es así, no se puede estar actuando las 24 horas del día. Sería agotador.

Verónica Dulanto y Frank Blanco hablan con el amigo de Montoya en 'Tardear'. Mediaset España

Y más en las condiciones en las que ahora está, en Supervivientes.

Me parece brutal la jugada de haber llevado a estos tres [Montoya, Anita y Manuel] a Supervivientes. Es un plus.

Otras que se han abonado a Supervivientes son las Campos.

Las Campos siempre dan contenido. Haber metido a Terelu, y a Carmen el año pasado, ha aportado al concurso esa chispa que necesita. El universo de las Campos es inagotable.

Si se hiciera otra temporada de Las Campos, habría que sumar muchas tramas.

El universo de las Campos se va ampliando. Ahora tenemos a José María Almoguera de colaborador. La saga continúa, no se queda solo en Terelu y en Carmen.

¿Cómo es Ana Rosa Quintana como jefa?

La he tenido muchísimos años como jefa, desde 2005 hasta finales de 2017. Aparte de una profesional como la copa de un pino, me quedo con la parte personal de Ana Rosa. Siempre me ha tratado con mucho cariño, es una persona cercana en el trato. Está atenta a todo lo que pasa en todos los programas. Es accesible, me ha demostrado ser una persona empática. Le debo muchas cosas.

Ana Rosa anuncia que vuelve a las mañanas y que Verónica y Frank se quedan con 'Tardear'. Mediaset España

¿La ves más en su salsa en las mañanas?

Creo que Ana Rosa está feliz en las mañanas. Bueno, no lo creo, lo sé. Ha sido su sitio desde hace años y está contenta de volver a ese lugar. Nosotros, de estar en la tarde. Hubo un cambio, pero, ¿por qué no volver a cambiar para mejorar? Los cambios están para eso.

¿Cómo os enfrentáis a la presión de las tardes, sobre todo, en el nuevo horario? Ahora Tardear compite con las diarias.

Es innegable que nuestra franja es dificilísima. Lo llevamos con dignidad, esfuerzo e ilusión. Lo que vamos viendo, primero con el horario que tenía Ana Rosa en TardeAR y luego en este, es que hay muchos brotes verdes. Es la lectura que hago. Hemos subido la franja en ocho décimas, esto es un trabajo de pico y pala.

Los resultados están siendo positivos. Se ve en las curvas. A pesar de tener tres bloques de publicidad y de tener todo en contra, la curva es importante y remontamos cada tramo de esta. El resultado es ascendente y tenemos picos del 12 y el 13% de cuota.

Después, tenéis a Jorge Javier con El Diario. Tú conoces bien este tipo de formatos, ya que trabajaste en El Diario de Patricia.

En Antena 3, estuve primero en Alerta 112 y luego caí ahí. Estuve un año y medio. Quien no haya pasado por El Diario de Patricia no sabe lo que es esta profesión. Me pareció una escuela dura, porque el mundo de los testimonios lo es. No depende de ti el resultado final, sino de las personas que quieran aparecer. Hay que hacer mucha psicología con ellos.

Verónica Dulanto, en 'Vamos a ver'. Mediaset España

Jorge Javier y Telecinco parece que han sabido adaptar el género del talk show a los nuevos tiempos, que no debe ser fácil.

No, no es nada fácil. Hacer un programa diario, con tantos invitados, con tantas temáticas... Por ejemplo, los casos de familiares biológicos, que hicimos muchos en El Diario de Patricia, tienen un trabajazo detrás... Eso sí, cuando encuentras a los familiares te supone una satisfacción enorme.

¿Te cansa que se hable de la cancelación de Tardear continuamente?

Eso fue más en los inicios, cuando las cosas no se sabían y había más incertidumbre. Cuando los cambios son tan rápidos, cuando están ese runrún, no por parte de Telecinco, claro. Creo que como la lectura está siendo positiva, los rumores se van acallando solos.

Ahora no se puede decir que nos van a cancelar mañana porque no es así. Estamos dando resultados que apuntan a la dirección contraria. Sí que tengo que decir que a mí, particularmente, me molesta. Pero porque nadie tiene la respuesta. Es verdad que estar trabajando y que den el programa por cancelado... A mí no me gusta. Ni a mí, ni a nadie.

Si hablamos de las tardes, tenemos que hablar del desembarco de los rostros de Sálvame en La 1. ¿Qué te parece que tus antiguos compañeros de cadena vayan a estar en la pública?

Estoy a la expectativa, como creo que estamos todos. Tampoco sé en qué va a consistir el formato, ni cuál va a ser su contenido. No me puedo pronunciar mucho sobre eso. Todos estamos pendientes y veremos a ver. Hasta que no eche a andar...

Con Christian Gálvez tienes trato los especiales de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco. ¿Cómo es él en las distancias cortas?

Es un compañero buenísimo y simpático. Llevamos dos años haciendo las galas y nos lo pasamos genial. Es verdad que me sorprende que no tenga muchos formatos en este momento, que no haya formatos para él. Tiene una cosa buena, y es que es bastante versátil. Este negocio es así, hay que tener paciencia para las cosas. Luego igual te viene todo de golpe.

Christian Gálvez y Verónica Dulanto.

Dado que 'trabajas' en Nochevieja... ¿Te ves presentando unas Campanadas en Mediaset?

Claro, ¿por qué no? Dar unas Campanadas una vez en tu vida es algo único. Estoy abierta a escuchar, donde Mediaset crea que puedo dar el do de pecho, bienvenido sea. Tengo un perfil bastante versátil, puedo hacer Campanadas; un programa como La verdad de..., que tocaba actualidad y sucesos; un Cuatro al día, un Tiempo al tiempo o un Ya es mediodía. Y ningún programa tiene que ver con el otro.

Queda demostrada la la confianza de la cadena en ti, entonces.

Pues sí. Hay presentadores que se dedican al entretenimiento. Otros, a la actualidad. Yo creo que estoy en el medio.

¿Qué sueles ver en la tele?

Ahora estoy viendo Supervivientes, también para estar al día en Tardear. Vi las Tentaciones, por supuesto, como toda España. Cuando quiero ver otras cosas, me voy a las plataformas. Alguna serie, algún documental... Me gustan los sucesos y el true crime. Eso y cosas de Telecinco. No sabría decirte qué parrilla hay en Televisión Española, por ejemplo.

Telecinco parece ajena a ese duelo entre Broncano y Motos, aunque algunos días el access de La isla de las tentaciones superó a ambos. Es un dato curioso.

Es que en la tele no hay nada escrito. Hombre, un formato como las Tentaciones ya está comprobado que funciona, pero, de repente, te viene este año y te revienta los audímetros. Por eso te digo que no se puede decir 'esto es así' porque mañana se dará la vuelta.

Verónica Dulanto y José Luis Vidal, en la despedida de 'Cuatro al día'. Mediaset España

Y, por último, una porra. ¿Quién crees que ganará Supervivientes este año?

Tengo expectativas puestas en Anita. Le está viniendo muy bien Supervivientes porque salió de las Tentaciones con la imagen perjudicada. Realmente, aquí está mostrando su otra cosa y se está ganando al público. Ese público la puso entre la espada y la pared en las Tentaciones.