Rosa y Manu de ‘Pasapalabra, ¿futuros actores de ‘Sueños de libertad’?: “Si tuviéramos poder, lo haríamos”

Hace escasamente dos días, Pasapalabra renovaba su cuadro de invitados. Y Roberto Leal tuvo el honor de dar la bienvenida a dos actrices de la casa, de Antena 3: Marta Belmonte y Alba Brunet. Ambas son conocidas por sus papeles de Marta y Fina en Sueños de libertad, la serie diaria que se emite en la franja de la sobremesa desde hace más de un año.

Para Marta, el ayudar a un concursante de Pasapalabra era una experiencia que ya le cogía con veteranía. Sin embargo, para Alba era su primera vez. Y para celebrar que acudían juntas, y también, que la serie funciona muy bien en audiencias, ambas sorprendieron al presentador, a los concursantes y hasta al público con un regalo: hicieron muffins, en referencia a cómo los seguidores llaman a la relación de sus personajes, #Mafin.

Este miércoles, sin embargo, tocaba decir adiós al concurso. Y es que la habitual mecánica hace que, salvo excepciones, los famosos que ayudan a los participantes estén acompañando durante tres tardes consecutivas.

Cuando llegó el turno de las presentaciones, Marta, que apoyaba a Manu Pascual junto a Jaime Astrain, admitía a Roberto Leal que le daba “cosilla” irse del concurso. “Cuando uno ya se lo está pasando pipa (se va). Pero así os da ganas de volver”, le animaba el presentador.

Al llegar el turno de Alba Brunet, Roberto celebró cómo “has hecho el programa tuyo”. “Ya no puedo vivir sin rosa”, decía la invitada. “Y sin Antonio”, añadía, en referencia al actor Antonio Velázquez, con el que ha formado equipo a lo largo de estas tres entregas.

“Oye, podrían... me estoy aventurando…”, comenzó a decir Roberto Leal. “Podrían Rosa y Manu protagonizar... Hacer un cameíto en un capítulo, les cabría”, proponía Roberto Leal. Y es que ve a los dos concursantes, que ya han hecho historia en el formato, como “personajes de alguna tramilla”. “De la vuestra no, esa no se toca”, aclaraba, en referencia al idilio de Marta y Fina.

Alba recogía el guante, y decía que “si tuviéramos poder, lo haríamos”. “Manu se está poniendo rojo por momentos”, bromeaban en el plató. “Te ponen bigotito”, animaba Marta Belmonte a Manu, sobre cómo sería su caracterización para participar en la ficción.

“Rosa, ya sabes la que se te viene encima. Mientras no tengan que adivinar ninguna canción de la época, todo bien”, terminaría por decir Roberto Leal, antes de saludar a Antonio Velázquez.