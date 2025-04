Alessandro Lequio no se corta y señala directamente a Makoke: "La lesión sería su mejor salida digna de 'Supervivientes'"

Tras el abandono de Terelu Campos, Supervivientes 2025 sigue su paso firme en Telecinco. Ahora, los protagonistas son otros y Montoya, Anita, Pelayo, Laura Cuevas o Makoke son los concursantes que más están dando que hablar en en los últimos días en los Cayos Cochinos.

En la emisión de este martes de Tierra de Nadie se disputó una nueva prueba de recompensa. Durante la realización de la misma, un concursante sufrió un percance que obligó al programa a interrumpir abruptamente la prueba.

Makoke sufrió una dura caída y fue atendida urgentemente por el servicio médico. La superviviente se cayó a la arena cuando intentaba cruzar de un lado a otro y solo agarrándose con las manos la estructura de la prueba. Ahí se pudo observar sus signos de dolor, pero las imágenes posteriores fueron más preocupantes.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha anunciado que este miércoles se emitirá en Supervivientes: Última hora la secuencia completa del suceso y el próximo jueves en la gala se conocerán todos los detalles sobre si Makoke puede seguir en Honduras. Recordamos que la colaboradora de televisión sigue nominada junto a Koldo y Carmen Alcayde.

En Vamos a ver, emitieron unas imágenes exclusivas donde se podía apreciar la caída de Makoke y su posterior lamento ante las cámaras. "Es lo mejor que le podría ocurrir, le ofrecería una salida digna ante la que es una casi segura expulsión", no dudaba en opinar Alessandro Lequio sobre la última hora de la superviviente.

"Yo, pienso lo mismo. No le viene mal", compartía opinión Joaquín Prat con el tertuliano. "Ser repatriado por motivos médicos, es verdad que, es una salida por la puerta de atrás pero para los famosos es una salida casi honrrosa", comentaba también Lequio sobre la ex mujer de Kiko Matamoros.

Posteriormente, el presentador Joaquín Prat lanzaba una reflexión sobre el paso de Makoke por Supervivientes 2025: "¿Por qué está tan señalada? Anita robó los cocos, la otra metió el mechero... ¿Por qué está tan señalada si no hemos visto nada malo contra las normas?".

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"No han parado de acusarla de todo, no me parece justo. Ella se ha ido viniendo abajo y no se ha defendido porquesabe que tiene a todo el grupo en contra. Cualquier cosa que diga ella, saltan como leones. Es algo habitual en los realities, han victimizado a una persona del grupo y es Makoke", señalaba Carmen Borrego.

"Lo más lamentable fue cuando le dijo a Laura Cuevas que no iba a ser su amiga. Chica, estamos en Supervivientes no para hacer amigos", apuntaba Alessandro Lequio. "Makoke es una persona conocida y pueden pensar que es una persona fuerte", opinaba Adriana Dorronsoro sobre la hostilidad de sus compañeros con Makoke.

"Makoke es muy bocas y habla mucho detrás de cámara. Está todo el rato rajando y eso genera desconfianza porque dices que esta me la clava a la más mínima", añadía el periodista Pepe del Real en Vamos a ver.