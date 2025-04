Jorge Javier no se corta y desvela una de sus intimidades: "Soy muy aficionado, pero lo practico menos de lo que me gustaría"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con una de sus inesperadas respuestas en El Diario de Jorge. El presentador, conocido por su sinceridad, ha sorprendido a la audiencia al confesar una de sus más grandes intimidades.

Como es costumbre, por el programa pasan invitados con todo tipo de historias, y no es de extrañar que el presentador se sienta como en casa, y así lo ha demostrado una vez más este 1 de abril.

En plató recibió a Consuelo, una madrileña que llegó cabizbaja por la falta de atención de su marido Domingo. "Su marido es un hombre tacaño, vago y aburrido. La lista de quejas y reproches es interminable", comenzó diciendo Jorge Javier al presentar a su invitada.

Tras fundirse en un abrazo y dos besos, Consuelo detalló su historia: 46 años al lado de Domingo, quien solo le ha hecho dos regalos a lo largo de su relación. Se trataron de un reloj y unas flores.

La mujer compartió su relato, detallando la actitud de su marido: "Siempre está cansado o tiene sueño", añadió ante la atenta mirada de Jorge Javier. El presentador, muy curioso, quiso entrar en un tema en particular: las relaciones sexuales de la pareja.

"¿Y en cuanto al sexo?", preguntó el periodista. La mirada de Consuelo cambió completamente. "¿Cómo?", cuestionó muy sorprendida la mujer. Ante tal actitud, Jorge Javier no se pudo resistir y estalló en una carcajada. "¿Qué te voy a decir? Nada de nada", expresó la mujer.



El presentador quiso indagar aún más: "¿Cuánto hace que no...?", preguntó. La respuesta de la mujer dejó sin palabras a Jorge Javier, pues en esta ocasión le señaló que había pasado tiempo, pero que no le preocupaba: "Te gusta cuando tienes cierta edad", indicó Amparo.

Al escuchar tal relato, Jorge Javier no pudo resistirse y se abrió en canal para confesar que él a su edad "aún sigo teniendo ganas". Fue entonces cuando Consuelo contestó con una afirmación que causó nuevamente una carcajada en el presentador: "Pues entonces es que a ti te gusta".

"Hombre, pues a mí sí. Yo soy muy aficionado, pero lo practico poco, menos de lo que me gustaría", confesó entre risas y aplausos que emergieron en el plató ante la confesión. "¿No has pensado buscarte un amante?", espetó entonces Jorge Javier. La expresión de la cara de la mujer habló por sí sola.

Jorge Javier junto a sus invitados. 'El Diario de Jorge'.

Tras la entrevista y confesiones llegó el momento de conocer a Domingo, quien no tuvo problema de hablar de su mujer. "Es muy alegre, me lo paso genial con ella y me saca de la tristeza. Es divertida y la quiero mucho. Llevamos más de 40 años de relación", relató el hombre.

Sin embargo, Consuelo no se ablandó, sino que le hizo un reclamo a su pareja: "Si te digo, tráeme eso, ¡hazlo! Y si te pido que dejes el móvil, ¡déjalo! Si te pregunto que por qué bi vas a por el pan, ¡pues ve!", puntualizó la mujer a su marido, dando así por finalizada su intervención durante el programa de esta tarde en El diario de Jorge.