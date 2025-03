'Supervivientes' vive su tercer abandono en menos de un mes: Rosario Matew no puede más y pone fin a su experiencia

Beatriz Rico, Terelu Campos... Y ahora Rosario Matew. El Conexión Honduras de este 30 de marzo fue la última entrega de la joven como concursante de Supervivientes 2025. Esta activó el protocolo de abandono porque había escuchado su "instinto".

Así se lo transmitía a Sandra Barneda la primera vez que el programa conectaba con ella este domingo. La que fue concursante de La isla de las tentaciones aseguró: "Yo misma me sorprendo aún. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada".

"Esta experiencia es... Lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... Por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar", aceptaba Matew, antes de tomar la decisión definitiva. A los pocos minutos, comunicaba que se marchaba de Honduras.

"Admiro muchísimo a todos los compañeros que se han enfrentado a esto, es algo muy duro. Y me admiro a mí, por lo que he hecho y conseguido. Sé cómo me siento. A veces nos quedamos por el qué dirán, pero siento que tengo escuchar a mi instinto, así que vuelvo a casa, abandono la aventura", confirmaba.

"Mi instinto me dice que como siga aquí se puede convertir mi recuerdo en algo muy feo. Es una herida que no se ve, pero necesito curarme en casa. Sé que está todo el mundo decepcionado, pero necesito pensar en mí. Creo que una retirada a tiempo es una victoria", añadía la ya exconcursante.

Ya de manera más reposada, apuntaba que lo que le estaba fallando en esta aventura era "la mente": "Tengo una sensación de ahogo y asfixia constante. Como que mi cabeza no está procesando bien todo esto". La falta de libertad es otra de las razones que han llevado a Rosario a irse de Supervivientes: "Me siento completamente atada".

Al parecer, la ansiedad le jugó malas pasadas al salir del reality presentado por Barneda: "Perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas a lo que sentía por aquel entonces, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasar por lo mismo".

Samya, primera expulsada

Y de un abandono a una expulsión definitiva. Samya Aghbalou fue la primera eliminada oficial de Supervivientes 2025 y en breve pondrá rumbo de vuelta a España. Se la jugó contra Manuel González y Ángela Ponce, pero fue la exconcursante de MasterChef la que recibió menos votos del público a través de la aplicación de Mitele.

"Estoy bien, pero porque me he ido con un grupo con el que me he sentido cómoda, me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Hoy iba a ser un día triste porque yo me he sentido bien con este grupo", reconoció Aghbalou.