Ana Obregón no se calla y responde a las palabras de Alessandro Lequio: "Es su nieta, claro que se preocupa por ella"

Ana Obregón continúa en el ojo del huracán. Su última portada, en la que aparece con su hija Anita, ha provocado una gran cantidad de opiniones en diferentes programas de televisión y demás medios de comunicación. Muchos de estos comentarios acusan a la actriz de exponer a la pequeña.

Tan solo hace un par de días, el padre de su hijo, Alessandro Lequio, pronunció unas palabras en torno a este tema. Lo cierto es que el colaborador siempre estuvo al tanto de los planes de la presentadora de traer al mundo a esta niña, pero nunca quiso hablar del asunto.

Sin embargo, desde Vamos a ver, programa donde el periodista forma parte de la plantilla de colaboradores, Joaquín Prat, presentador del magacín, le preguntó por la reciente exclusiva y conocer si parte de su herencia estaría destinada a la pequeña Anita.

"Me he informado muy bien, y no porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", dijo muy contundente. Ana Obregón no se quedó callada y reconoce que su ex pareja está en lo cierto: "En términos legales tiene razón, no es hija de Aless legalmente, pero en absoluto estaba hablando de la realidad, que es la hija biológica de Aless".

Desde Socialité quisieron conocer un poco más a fondo este tema, y a través de Darío, uno de sus reporteros, se acercaron a Ana Obregón en uno de los últimos eventos en los que ha estado presente la presentadora.

"Es una semana importante para ti. ¿Han conseguido amargártela un poquito todo este revuelo mediático de lo que dijo Alessandro?, preguntó el reportero de Socialité. "Él dijo que era legalmente y sí, no es hija de Aless, es mi hija, tiene toda la razón. ¿Por qué queremos sacarle siempre lo que no hay?", confesó por su parte Ana Obregón.

Y añadió: "Tenemos una relación maravillosa. Nos une un amor tan importante como es el amor a nuestro hijo y lo he dejado muy claro", dijo, respondiendo así a la pregunta de Darío. En cuanto a la relación que mantiene Lequio con la pequeña Anita, confesó que: "Claro que se preocupa, es su nieta. ¿Cómo no se va a preocupar? Él pidió respeto por este tema y yo lo acepto", sentenció.

El reportero quiso hacer una pregunta más: "¿Sientes que se está respetando tu decisión de exponer a tu hija?". Ante tal pregunta, la presentadora no dudó en contestar: "Ya no voy a hablar de este tema y no voy a entrar en gilipolleces. Tampoco voy a exponer más a la pequeña contándotelo", sentenció.

Finalmente, la actriz mostró un bolso en forma de corazón que iba en conjunto con su vestido e hizo una comparación que dejó a los reporteros sorprendidos: "Qué bonito es este corazón que traigo en la mano para que todos los que critican tengan esto un poquito vivo", dijo, dando así por cerrada su declaración a Socialité.