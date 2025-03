Bertín Osborne, el fichaje de 'Tu cara me suena' que se ha cocido a "fuego lento": "Es la primera vez en 40 años que se maquilla"

Basta con ver la primera actuación de Bertín Osborne en Tu cara me suena para saber que estamos ante "historia de la televisión". El cantante de rancheras debuta por todo lo alto en el exitoso programa de Antena 3 metiéndose en la piel de Omar Montes con la canción La Sevillana.

Bertín es el principal reclamo de la duodécima edición del formato musical de Gestmusic, que coge el testigo de El Desafío la próxima semana. "Los viernes son de Antena 3", presumió Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia durante la presentación del programa ante los medios este jueves.

"Tenerle es la leche. Es historia de la música. Es un punto de referencia y es la foto. Más que nada, porque mide tres metros más que todos ellos", bromeó Manel Fuentes, que repite un año más al frente del segundo formato musical más visto de la televisión.

El autor de Buenas noches, señora, sin embargo, no pudo acudir a la cita debido a un "compromiso previo" que le hacía "imposible" su asistencia.

Aun así, Bertín dejó grabado un mensaje, en el que ponía de manifiesto lo mucho que estaba disfrutando esta nueva experiencia televisiva. "El equipo que hay en este programa rara vez lo encuentras en ningún programa en este país", dijo, recalcando que "todos los compañeros son gente maravillosa, divertida y simpática, con los que uno se siente, de corazón, a gusto".

Los concursantes de 'TCMS 12' junto a Manel Fuentes, en el centro.

Lo cierto es que el fichaje del presentador jerezano por Tu cara me suena se ha venido cociendo desde tiempo atrás. "Ha sido una maduración a fuego lento. Estuvo a punto de materializarse la temporada anterior y no pudo ser por cuestiones de agenda", apunta la directiva del grupo de San Sebastián de los Reyes a la pregunta de BLUPER. "Después de muchos años estando encima, se han alineado los astros".

Efectivamente, Bertín se cayó en el último momento del casting de la anterior edición. Ferreiro, además, señala que Tu cara me suena es el formato "más exigente" de Antena 3, "tanto por agenda, por disposición de días, como por horas para ensayos". "Es algo que hablamos siempre con todos los concursantes. Tu cara me suena no funciona sin trabajo".

¿Cómo lleva ser juzgado?

¿Y cómo se toma un cantante de su categoría las valoraciones del jurado? "Bertín no está acostumbrado ni a maquillarse, es la primera vez que lo hace en 40 años, ni a darse cuenta de toda la exigencia que tiene este programa", responde Fuentes a la cuestión, también planteada por este periódico.

"El primer día ya recibe las votaciones del jurado y del público. No está habituado a que le puntúen, y a lo mejor, no le puntúan muy bien. No quiero hacer ningún spoiler", desliza Manel entre risas, a lo que Ferreiro destaca su "capacidad de trabajo".

Por su parte, Laia Vidal, la directora de Tu cara me suena, reconoce que Bertín está disfrutando su participación. "El día de Omar Montes veía que sonreía, y ese es uno de los secretos del programa. Más allá de todo el trabajo, los concursantes disfrutan cuando se suben en el escenario, y eso traspasa la pantalla", expresa.

Bertín no será el único en dar momentazos. Gisela, Manu Baqueiro, Ana Guerra, Mikel Herzog Jr., Yenesi, Melani Olivares, Esperansa Gracia y Goyo Jiménez completan el casting. Al jurado vuelve Ángel Llàcer, el "corazón" del formato, continúan Lolita y Chenoa y se incorpora Florentino Fernández por Carlos Latre: "Nos está dando un aire fresco".