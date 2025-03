La vida actual de Steisy, de ir a 'Supervivientes' a crear contenido para adultos durante su embarazo

Después de varias relaciones fallidas, Patricia Steisy encontró el amor con Pablo Pisa. Juntos forman una pareja muy unida, apoyándose mutuamente tanto en los buenos como en los momentos difíciles. En los últimos años, Pisa ha sido un gran apoyo para ella. Steisy compartió en su canal de Mtmad que padece depresión explosiva intermitente, una condición similar a la bipolaridad que provoca cambios de ánimo drásticos.

En la plataforma de Mediaset, reveló que este trastorno le causa pensamientos acelerados que la dejan agotada, lo que la lleva a alternar entre largos periodos de descanso y excesos, como ir de fiesta sin parar. Además, la medicación que toma para tratar esta afección provocó un aumento de más de 20 kilos, lo que afectó su autoestima. No obstante, Steisy aclaró que prefirió centrarse en su recuperación antes que en su físico: "Primero me he curado y luego ya me ocuparé de mi cuerpo".