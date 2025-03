'Los Protegidos' vuelve a Atresplayer: el sorprendente regreso de la serie que triunfó en Antena 3 hace 15 años

Los seguidores de Los Protegidos están de enhorabuena. Este miércoles, 26 de marzo, aprovechando su participación en Pasapalabra, Ana Fernández confirmó que habrá una tercera temporada que suceda a Los Protegidos: El Regreso y a Los Protegidos: A.D.N.

"Yo he venido a contar una cosa muy importante. No lo he contado en ningún sitio, vengo a dar una exclusiva", avanzó la participante del concurso de Antena 3, antes de lanzar la 'bomba': "Vuelven Los Protegidos". "¿Ya estáis con ello?", se interesó por saber Roberto Leal.

Fernández aseguró tener "muy poca información", pero declaró: "Creo que están escribiendo y sé que, en breve, ya empezaremos a rodar. La familia Castillo vuelve a Atresplayer otra vez", explicó Ana, añadiendo que, en realidad, "siempre estamos regresando".

"Esta nueva temporada no sé cómo se va a llamar", afirmó la concursante, pero sí que prometió lo siguiente: "Estamos todos vivos, la familia está dispuesta, tiene ganas y siempre que tengamos a nuestra vecina Gracia Olayo todo irá bien".

En efecto, como recordaba la artista madrileña, en septiembre de 2021, en la plataforma de Atresmedia se estrenaba Los Protegidos: El Regreso. Se trataba de la primera temporada de la secuela de la mítica serie que emitió Antena 3 entre 2010 y 2012.

El elenco original de 'Los Protegidos'. Atresmedia Televisión

Más tarde, la empresa de San Sebastián de los Reyes dio luz verde a una segunda temporada, Los Protegidos A.D.N., que se lanzó el 18 de diciembre de 2022. El grupo sigue así en su línea de apostar por los revivals de las series que triunfaron en la casa hace años: UPA Next, Física o Química: La Nueva Generación...

En ambas tandas no faltó el elenco principal, entre ellos, Luis Fernández. El actor disfruta ahora de los buenos resultados de La Favorita 1922 cada lunes en Telecinco. No obstante, en declaraciones a BLUPER en la presentación de la serie de Bambú, reconoció tenerle un enorme cariño a su personaje en Los Protegidos.

"Culebra sigue gustándole a la gente. Viéndolo con perspectiva, eso es bonito, que el público le siga teniendo tanto cariño. Es genial que ahora sea más Culebra que Perla. Quizás con 25 años, al poco de hacer la serie, me pesaba. Pero ahora que tengo 40, lo veo como algo entrañable. Es el reconocimiento del público y que también como una anécdota", expuso.