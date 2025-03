Giro de 180 grados en la vida de Alonso Caparrós: el sector en el que se está formando lejos de la comunicación

Este miércoles, Espejo Público dedicó parte de su tramo final a hablar sobre Ana Obregón y la portada que protagonizó junto a su hija Anita en la revista Hola. Allí celebraba el segundo cumpleaños de la pequeña, y los 70 que ha cumplido la propia actriz y presentadora.

La colaboradora Beatriz Miranda fue dura con Ana, señalando que la portada es “fruto de la intolerancia a la frustración”, y lo ve como “una provocación a sus detractores, a sus críticos”. “Habría que hablar con un psiquiatra para saber que esta mujer no supera el duelo y utiliza a su hija Ana para superarlo. Intenta normalizar algo que no es normal”, afirmaba.

Susanna Griso, Alonso Caparrós o Gema López tenían un discurso similar al de Beatriz, y por ello, Pilar Vidal entró al programa a través de videollamada para defender a Ana Obregón. Una figura con la que fue crítica en el pasado, pero a la que ha ido conociendo más por coincidir en Y ahora, Sonsoles, “y más o menos la he podido entender”.

Alonso Caparrós aseguró entender a Pilar Vidal, pero quiso dejar claro algo: “Para mí quien tiene un problema grave, lo digo desde la compasión y no desde el ataque, es Ana Obregón”. Así, asegura que la presentadora no es coherente porque tiene “un problema grave de salud mental”.

Pilar Vidal intentó frenar a su compañero ante tal sentencia, pero Alonso quiso hacer una nueva puntualización, pues se veía autorizado para decir lo que ha dicho: “Yo no soy médico y ni muchísimo menos. Pero me interesa la psicología y me estoy haciendo un curso de experto en duelo. Y el de Ana Obregón es un proceso de duelo que no está elaborado”. Así, cree que sus acciones son “impulsivas y compensatorias”, para “cerrar los ojos ante el dolor”.

Así, Alonso ha sorprendido al anunciar que está formándose en un sector que no tiene nada que ver con la comunicación, donde lleva décadas desarrollándose, como es el mencionado curso de experto en duelo.

En la actualidad, Caparrós es colaborador de Espejo Público, y además recientemente ha estrenado un nuevo proyecto. Se trata del concurso Yo sé + que tú, de Castilla-La Mancha Media, un formato que ya tenido versiones en otras televisiones autonómicas como Aragón TV, EITB e IB3. Está producido por Mediapro Studios, y se emite de lunes a viernes de 13:10 a 14:00 horas.