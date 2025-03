Carlota Corredera, a corazón abierto en 'Ni que fuéramos' tras un reproche de Belén Esteban: "No era capaz de veros en la tele"

Antes de arrancar la aventura de Tentáculos, Carlota Corredera acudió a Ni que fuéramos Shhh para recibir la 'bendición' de sus excompañeros de Sálvame. Fue un momento de confesiones de aquella época, incluso de algún que otro pequeño reproche.

Cabe recordar que Corredera dejó de presentar el programa vespertino de Telecinco en marzo de 2022, un año y tres meses antes de que echase el cierre definitivo. Belén Esteban no quiso quedarse con una duda dentro y se la trasladó a la gallega: "Solo tengo un reproche hacia ti".

"Hos... No me digas lo de Miami. Es que Belén siempre me echa en cara que no me fui a hacer el Sálvese quien pueda", recordó Carlota sobre la serie documental de Netflix. Sin embargo, los tiros no iban por ahí: "Sí, te lo ofrecieron y dijiste que no, que se entere todo el mundo. Pero no".

"Cuando pasó lo que pasó, yo notaba que querías tomar distancia. Te llamábamos, te escribíamos...", prosiguió la de Paracuellos, y la conductora del nuevo formato de La Osa Producciones quiso acotar: "¿Hablas de cuando dejé Sálvame?". "Sí, eso me tenía preocupada y lo hablaba con María", reconoció la colaboradora.

"Yo tengo que deciros, a ver si consigo no llorar mucho más, que fue tremendo lo que pasó. Con la perspectiva del tiempo, todas las circunstancias que acompañaron a mi salida de Mediaset fueron tremendas. Para mí, fue una ruptura con una cadena en la que yo llevaba trabajando 18 años de mi vida", aceptó Corredera.

Carlota Corredera, en 'Ni que fuéramos Shhh', antes de estrenar 'Tentáculos'. TEN

"De pronto, ya no me querían. Y no solo no me querían, es que no tenía la opción de: 'Si dejas de presentar, haces esto otro'. No. Me vi en casa, rota de dolor y sin respuestas", confesó. Carlota reconfiguró su mundo profesional con un pódcast propio, Superlativas, y luego gracias a dos oportunidades en RTVE: como colaboradora de Las tardes de RNE y de 59 segundos.

"Al final, para poder ser feliz, y yo tengo mucha, es mejor no tener mucha memoria. Soy otra mujer, porque tengo cicatrices nuevas que antes no tenía. Para poder hacer ese proceso, he tenido que tomar distancia de mucha gente que está aquí ahora. Y necesité mi tiempo y mi espacio. No podía avanzar. Yo no era capaz de veros en la tele", desveló la periodista.