Belén Esteban, emocionada entre lágrimas en el adiós de ‘Ni que fuéramos’: “Algunos nos vamos, pero otros se quedan”

En el universo de La Osa Producciones (antes Fabricantes Studio) hoy es un día muy importante. Por un lado, RTVE ha confirmado lo que era un secreto a voces: la llegada a La 1 de La familia de la tele, “un innovador magacín diario que se estrenará en abril en las tardes de La 1. Este programa refuerza la apuesta de RTVE por una televisión pública cercana, inclusiva y de calidad, que responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de acompañar, entretener e informar”, avanzaba la radio televisión pública esta mañana. A sus mandos estarán María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua.

Y solo unas horas después, arrancó la emisión del último programa de Ni que fuéramos Shhh, programa que dice adiós en TEN y en las tardes del Canal Quickie de YouTube y Twitch. Nada más arrancar la emisión, María Patiño ya estaba emocionada. Y arrancaba la entrega pidiendo perdón por las lágrimas de sus ojos.

“Es la últimas tardes en este maravilloso proyecto. Hoy nos vamos a despedir de este pisito, de estas paredes, de este barrio. Nos vamos de mudanza y hay una mezcla de sentimientos, de nervios, y de a lo mejor cierto miedo. De alegría, de satisfacción, de agradecimiento. Yo siempre he sabido que ustedes no nos iban a soltar de la mano”, exponía, con la voz entrecortada.

Poco a poco, el resto de colaboradores fue también compartiendo sus impresiones. Para Lydia Lozano, el de este 27 de marzo es “un día bonito”. Ella ha vivido el cierre de varios programas, pero ahora es diferente. “Se cierra para tener una casa. No nos vamos de homeless a la calle, que es lo que nos pasó”, apuntaba, de manera velada al final de Sálvame en Telecinco.

Kiko Matamoros tenía un discurso en la línea de su compañera canaria. Y dio gracias a la productora por haber resistido “poniendo los carros en círculo. Jugando en segunda para ascender a la primera. El sueño de todos los que juegan en segunda”.

Cuando le llegó el turno a Belén Esteban, la apodada La Patrona tampoco pudo ocultar la emoción que sentía, con las lágrimas ya asomando en sus ojos. “He venido más fuerte que tú. Te he dicho: no llores porque yo no voy a llorar”, le decía a María Patiño. “No has cumplido”, puntualizaba la presentadora.

Este miércoles, cuando Belén ha llegado al piso de la productora “he visto gente detrás, que ha sido tan importante en mi vida. Algunos nos vamos, pero otros se quedan”. Y para despedirse de ellos ha entrado en el baño, buscando intimidad, para darles las gracias.

“Y esa gente que ha estado conmigo siempre, siempre, les he dicho gracias. Y gracias a ustedes, porque cuando empezamos no era el pisazo de ahora, era un pisito”, remataba.