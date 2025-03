Laura Escanes debuta en ‘Pasapalabra’ y Roberto Leal le da un sabio consejo para cuando meta la pata

Este miércoles, Pasapalabra ha vivido uno de sus habituales cambios de invitados. Y por ello Roberto Leal dio la bienvenida a los actores Alberto Amarilla y Ana Fernández, quienes tenían la misión de ayudar a Rosa Rodríguez en Pasapalabra.

Hay que destacar que Rosa, sin pausa y sin prisa, se está haciendo un lugar muy importante en la historia del concurso. Se trata de la mujer con más participaciones consecutivas en el formato, con un total de 88 con la tarde de hoy. Ha superado así a otras históricas (y ganadoras del bote) como Sofía Álvarez de Eulate o Paz Herrera. Esta última estuvo un total de 87 días hasta que consiguió el bote, si bien es de justificia destacar que cuando lo consiguió, en 2014, no existía la silla azul.

Una silla azul por la que, precisamente, pasó su compañero y rival Manu Pascual, pero sin mucha dificultad venció a Jordi, un apasionado de la música que intentó hacerse un hueco en el programa.

Para ayudar a Manu, en esta ocasión, el programa optó por el exjugador de baloncesto Fernando Romay, alguien que en el pasado fue muy habitual ver en el formato, pero que llevaba un tiempo sin dejarse caer por el plató. “Ya te echaba mucho de menos”, le dijo a Roberto Leal. “Es que venías cada dos o tres semanas”, bromeaba el presentador. “O cada menos”, añadía el deportista.

La última celebridad en ser saludada este miércoles fue “mi querida Laura Escanes”. “Me hace una ilusión, mi primera vez”, celebraba la creadora de contenido. Tal como confirmaba Roberto, habían coincidido en El Desafío y en “muchos lugares, pero nunca en Pasapalabra”.

“Se me resistía. No me invitabas y decía: a ver si le ponemos remedio”, contaba con humor la invitada. Ahí, Roberto Leal explicó a la audiencia que la última vez que se vieron ella le lanzó un guante para que la llamaran del concurso. “Y aquí estoy”, resumía ella.

Ante su debut, Laura admitía estar nerviosa. “Lo he visto toda mi vida, y de repente estar aquí...”, decía sobre el formato, y por eso le impactaba sentarse en la silla para ganar segundos para el rosco final. “Nos lo pasaremos bien ayudaremos”, vaticinaba.

Entonces, Roberto Leal le dio un consejo: “Tú disfrútalo, y si metes la pata, échale la culpa a Romay”. “Por muy mal que lo hagas estoy yo”, le confirmaba Fernando. Manu, por su parte, aseguró estar en una “compañía magnífica” con sus compañeros.