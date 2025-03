Juan del Val, alto y claro sobre el polémico libro de José Bretón: "Se tiene que publicar aunque nos horrorice"

El Hormiguero de Pablo Motos se apuntó este martes su segunda victoria consecutiva de la semana frente a La Revuelta de Broncano. El programa de Antena 3 logró un 15,1% (1.978.000) por el 14% (1.846.000) del espacio de TVE.

Tras entrevistar a Karra Elejalde y Luis Zahera, que promocionaron su nueva película, Tierra de nadie, Motos arrancó la tertulia con Juan del Val, Rosa Belmonte, Rubén Amón y María Dabán.

Los tertulianos expusieron sus opiniones sobre el kit de supervivencia que recomienda Bruselas en caso de guerra o desastre, el rearme en Defensa y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Pero otro de los temas que Motos puso sobre la mesa fue la decisión de un juez de rechazar la suspensión de la publicación de El odio (Anagrama), el libro escrito por Luisgé Martín que recoge la confesión de asesinato de José Bretón a sus dos hijos, José y Ruth.

"La madre de los niños pidió que no se le diese voz y ahora la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez y dice que la editorial no le pasa una copia del libro", comentó Motos para deslizar la pregunta a sus colaboradores: "¿Debe primar el interés de la madre o el de la libertad creativa?".

La tertulia de 'El Hormiguero' este martes.

"No creo que se deba prohibir ningún libro", expresó primero Rosa Belmonte catalogando la publicación como "despropósito absoluto" porque "prolonga y perpetúa el maltrato a su mujer".

A continuación, tomó la palabra Juan del Val, que ya se había posicionado a favor de su publicación en La Roca el domingo. "Yo no escribiría un libro así, y si fuera editor tampoco publicaría un libro así. Pero esto da igual", empezó diciendo.

"Debe primar absolutamente la libertad de creación, independientemente de que me parezca un despropósito poderle dar voz a este ser. Pero, a mí no me cabe ninguna duda de que este libro se tiene que publicar. Y no se trata de falta de empatía con la madre", continuó.

"Debate hipócrita"

"Se puede tener toda la empatía del mundo con ella por el horror que le sucedió y, sin embargo, entender que ese libro se tiene que publicar", agregó para criticar después las voces que utilizan el "¿y si te hubiese pasado a ti?" que utilizan como argumento para defender la postura contra la publicación de la obra.

"Cuando se te dice 'y si te hubiera pasado a ti', siempre reaccionarías mal y harías cosas que serían motivo para meterte en la cárcel", culminó. "El libro se tiene que publicar aunque nos horrorice".

"Es un debate totalmente hipócrita, porque nos centramos en un libro cuando las televisiones llevan años repercutiendo en el trauma a costa de la salud de la madre de los niños", apuntó por su parte Amón. "Ponerle límites es una aberración respecto a la libertad de expresión, pero eso no lo preserva de sus obligaciones con la Ley (...)".

"Comprendiendo la sensibilidad de la madre de los niños, es inaceptable que se censure un libro porque resulte incómodo, molesto e incluso repugnante", añadió el también colaborador de Onda Cero. Y María Dabán también se mostró en contra de la censura: "Yo ese libro no lo compro".