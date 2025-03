Chanel se acerca de nuevo a Eurovisión: "TVE es mi casa. Todas las relaciones pasan por muchos momentos"

Este año, los 12 points de España en Eurovisión saldrán de la misma voz que hace tres cantaba SloMo, encubrándonos a un histórico tercer puesto en el festival. Chanel Terrero dará los puntos del jurado español el 17 de mayo, al igual que hicieron Soraya Arnelas, Ruth Lorenzo o Nieves Álvarez.

Aprovechando la rueda de prensa en la que se ha producido el anuncio, BLUPER ha podido charlar con la catalana. En esta presentación, la cantante ha coincidido con Melody, que estará en la misma situación que estuvo ella, solo que en el escenario de Basilea y no en Turín.

Las luces y las sombras que vinieron después de esa experiencia triunfal solo las tiene claras ella, pero había una evidencia: no estaba siendo dueña al 100% de su carrera. "Ha sido un proceso bastante duro, tuve un altibajo heavy. Llegué a decir que no me podía meter más en el estudio porque no sabía qué contar".

"No reniego de mi música de antes, pero no me siento orgullosa artísticamente", explica, insistiendo en que todo le sirvió como aprendizaje. Ahora, Chanel se prepara para su siguiente "era", con nuevas canciones y retos. El primero de ellos, el de ser la portavoz de España en el concurso europeo: "Ya estoy pensando en el look y en lo que voy a decir".

Chanel y Melody posan juntas este martes en Torrespaña.

¿Cómo fue ese momento en el que aceptaste ser portavoz? ¿Te tuvieron que convencer?

Creo que, más que convencimiento, fue algo que vino en el momento perfecto. Llevo un año y medio sin sacar música, metida en el estudio. Ahora tengo las cosas mucho más seguras, tengo una propuesta muy madura, tengo algo que decir en mis canciones. Qué música quiero hacer, qué quiero cantar. Ya estoy ready para la vuelta y dije que sí porque, milagrosamente, encajaba muy bien con mi momento.

Contabas en la rueda de prensa que te identificas más con las canciones que vienen. ¿Cómo te llevas con tu música de antes?

Voy a ser súper honesta, a nivel musical, no estoy orgullosa. Estoy orgullosa del aprendizaje y de los momentos de artista. Yo no tenía canciones propias cuando pasó lo de Eurovisión. Hubo cosas de las que me sentí orgullosa y otras de las que no. De las que no, he cogido el aprendizaje, no me he anclado en el duelo. Así que no reniego de lo anterior, pero artísticamente, y esto es importante recalcarlo, no me siento orgullosa.

"No reniego de la música que hacía antes, pero artísticamente no me siento orgullosa"

Te convertiste en una estrella de la noche a la mañana.

Claro, yo no era consciente en ese momento de lo que se veía de mí. Hoy día sigo aprendiendo cosas de organización, de ser yo la que contacta con un productor porque me gusta lo que hace. Todas esas cosas de las que antes no tenía ni idea.

Entonces, ¿se puede decir que has tomado por fin las riendas de tu carrera? ¿Cómo ha sido ese proceso?

Sí, me da una tranquilidad escuchárselo decir a otra persona... Es que es verdad. No te voy a mentir, ha sido un proceso bastante duro, en el cual tuve un altibajo muy heavy. Llegué a decir que no me podía meter más en el estudio porque no sabía qué contar. Hasta que de repente mi mánager, mi nuevo equipo, me dijo que confiaba en mí. Que estuviese feliz y sana.

Chanel Terrero representó a España en Eurovisión 2022 con 'SloMo'.

Ese aliento de ella y de mi gente más cercana me dio energía. Al final, tienes miedo, pero haces las cosas, aunque sea con miedo. Estas preguntas que hacéis me las he hecho yo estos años y hoy me siento feliz y cómoda de contestaros tal cual. Eso dice mucho.

¿Qué influencias sonoras tendrán tus próximos temas?

Este proceso ha pasado por muchas fases, como buen aprendizaje. He tenido en bucle a las Destiny's Child o a Beyoncé, que es mi religión. A nivel visual, Madonna o Janet Jackson. Han sido muchas artistas las que me han inspirado, pero no siento que sean una inspiración. He experimentado bastante en el estudio, con las voces.

Sobre su año y medio sin sacar música: "No voy a mentir, ha sido un proceso bastante duro. Tuve un altibajo muy 'heavy"

¿Cómo es ahora tu relación con Eurovisión?

Siempre le he tenido mucho amor y respeto. Para mí, fue un punto de inflexión tanto personal como profesionalmente. Es verdad que el año pasado, cuando hicimos el opening, sentí que tenía ese mismo cariño, pero que ya estaba en otro lugar. Eso es bonito, porque significa que estás avanzando como artista. Y ahora lo de dar los puntos. Es que ni me lo creo. No me he visualizado aún. Ya estoy pensando en el look y en lo que voy a decir.

¿Se abre una nueva etapa en tu relación de RTVE tras aquel tuit que escribiste la noche del final del Benidorm Fest 2024? ¿Te apetecería volver a algún programa de la cadena?

La relación es maravillosa, es mi casa. Todas las relaciones pasan por muchos momentos, los cuales los hacen más fuertes. Nunca tuvo un momento en el que no quisiera estar aquí, ni tampoco lo hubo por parte de la casa. Me he sentido muy acogida siempre. Son procesos. Yo estoy aquí. Somos como un matrimonio.