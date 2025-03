Carlota Corredera: "Mi salida de Mediaset no fue honrosa, pero tengo la conciencia tranquila. Me alegro de sus alegrías"

Carlota Corredera está, como se diría en su Galicia natal, en pleno rexurdimento. Volvió a pantalla como colaboradora de 59 segundos y este miércoles, 26 de marzo, TEN será la casa en la que resurja como presentadora, tras su repentina salida de Mediaset. A las 20:00 horas, llega Tentáculos. Jueves y viernes arrancará a las 18:30, antes de ofrecerse en su horario definitivo a partir del lunes.

"Van a ver a una Carlota que no conocen. La Carlota que trabajaba en Mediaset, la de delante y la de detrás de las cámaras, ya no está. Y es lógico, todos evolucionamos", asegura la comunicadora en declaraciones a BLUPER. 'Salseo', sucesos y mucho, mucho, entretenimiento es lo que encontrarán los espectadores en el formato diario que firma La Osa Producciones, antigua Fabricantes Studio y La Fábrica de la Tele.

Tentáculos toma el testigo de Ni que fuéramos Shhh en el canal propiedad del Grupo Secuoya. María Patiño y parte de su tropa se mudan a La 1, en un espacio que se llamará La familia de la tele. "Creo que todos tenemos en mente lo que va a pasar con NQF, aunque nadie lo diga. El mensaje que hay que transmitir es 'el que resiste, gana", aplaude Carlota sobre sus excompañeros.

El desembarco está hecho y es cuestión de horas que Televisión Española lo confirme. "Me encantaría ver a María Patiño entrar por la puerta grande de Prado del Rey", admite Corredera, a la que incluso le gustaría "ayudar" con esa mudanza. Tan solo queda saber qué colaboradores del 'universo Sálvame' estarán en la pública, cuáles en TEN o incluso si es compatible que estén ambos formatos.

Echando la vista atrás, la periodista recuerda el antes y el después que supuso en Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva. Asegura que fue "el proyecto más importante" de su vida profesional, ese que puso en boca de la sociedad términos como "violencia vicaria". No obstante, la entrevistada cree que la cadena no gestionó correctamente el impacto de un proyecto televisivo que fue mucho más que eso.

Carlota Corredera, en la presentación de 'Tentáculos'. GTRES

¿Cómo vives esta vuelta al ruedo?

No tengo la sensación de haber estado parada, no he dejado de trabajar en ventanas y con repercusiones más pequeñas. Me ha encantado volver a la radio y autoproduje un pódcast que grababa en el sótano de mi casa. No soy inquieta o nerviosa, pero no puedo estar mucho tiempo sin hacer cosas que me hagan feliz. Ahora llega Tentáculos, la gran ventana.

En este programa se conjuga que yo vuelvo a presentar, aparte de colaborar en 59 segundos, que para mí fue O Rexurdimento, como se dice en gallego. Tener esa ventana, en TVE y de la mano de Gemma Nierga, que es un referente. Ya no puedo colaborar con ellos y me da penita. Hay gente fantástica en Globomedia y en Sant Cugat.

¿Qué Carlota se van a encontrar los espectadores de Tentáculos?

A una que no conocen. La Carlota que trabajaba en Mediaset, la de delante y la de detrás de las cámaras, ya no está. Y es lógico, todos evolucionamos. Espero saber aplicar ese aprendizaje. He conseguido crear una marca que se significa compromiso, ser de verdad y tener vocación de entretenimiento.

Creo que también es la marca de La Osa. Fundamentalmente, Tentáculos va de pasárselo bien. Que esa comunidad Quickie sienta que el proyecto y la esencia continúan. Con otras caras, pero que aquí seguimos. Ojalá se queden con nosotros.

Una de las grandes incógnitas es quiénes van a ser esas caras... ¿Puedes desvelar algún colaborador?

Pues, mira, de momento lo único que os puedo decir es que el miércoles, 26 de marzo, arrancamos. Que yo voy a estar y que espero que haya pulpo. Estamos ultimando los fichajes estrella. Llegarán.

¿Cómo fue el momento en que te lo propusieron?

Me lo contaron en enero, el día que me estrenaba en 59 segundos. Ese AVE a Barcelona lo pasé completamente en shock. En este tiempo, me han ofrecido proyectos televisivos, incluso en cadenas en las que nunca había trabajado, y no sucedieron. Este trabajo es inestable y nunca sabes si lo que te proponen va a salir.

Creo que todos tenemos en mente lo que va a pasar con Ni que fuerámos, aunque nadie lo diga. El mensaje que hay que transmitir es 'el que resiste, gana'. Ellos han resistido contra viento y marea, con el corazón roto por la salida de Mediaset. Han aguantado, han entretenido. Jo, es que han ganado. El mensaje es que les ha tocado el premio que merecían.

Carlota Corredera, en 'Sálvame'. Mediaset España

Después de más de dos años, ¿te has curado ya de tu salida de Mediaset?

Tengo una gran ventaja, y es que no soy rencorosa. No vivir en el rencor te ayuda en la salud mental. No puedo decir que mi salida de Mediaset fuera honrosa, pero tengo la conciencia tranquila. Les entregué 18 años de mi vida y me alegro de sus alegrías.

Nunca jamás me alegraré de que les vaya mal. Tengo allí a gente que adoro. Para mí, Mediaset no son sus directivos ni sus presentadores, son los equipos. Tengo cicatriz, pero eso significa que la herida está cerrando. Las empresas privadas son las que deciden con quién cuentan y con quién no. Es la ley del mercado.

Nadie puede decir que me echasen por hacer mal mi trabajo o por no cumplir con las audiencias. Cuando las razones, creo, no son objetivas, ahí no puedo ni entrar ni salir. Se lo dije a Paolo Vasile cuando estuve con él, le agradecí todo lo aprendido.

Estuviste muy comprometida con Rocío, contar la verdad para seguir viva.

De eso, me quedo con lo bueno, que España ahora sabe lo que es la violencia vicaria. Estoy orgullosísima de lo que conseguimos, no solo a nivel de audiencias. Sé que hay gente que le revienta que se diga, pero fue el programa más visto de 2021. Y no pasa nada, es algo de lo que sacar pecho. Pero no lo más importante no es eso, yo me quedo con la pedagogía que se hizo y lo que aprendimos, yo la primera. Seguramente, durante los Sálvames que presenté o ese programa, cometiese muchos errores.

¿Qué errores crees que cometiste?

Me los voy a quedar para mí. Creo que los van a utilizar y no voy a dar esas herramientas. Mucha gente me pone en redes sociales: 'Ahora que vuelves, espero que hayas aprendido la lección'. Me dan ganas de decir: '¿Cuál es la lección?'.

Es curioso, porque a Rocío, contar la verdad para seguir viva se le achaca el declive de audiencias de Mediaset.

Yo, como Carlota Corredera, creo que se gestionó muy mal por parte de la cadena un producto televisivo que era más que un producto televisivo. Estamos acostumbrados a hacer entretenimiento y deberíamos habernos abstenido de hablar las personas que no teníamos conocimientos.

No me incluyo, porque yo sí los tengo y me preocupaba por formarme en violencia de género. Lo abordamos mal y se tiene que aprender de eso. Es una pena, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió con Rocío. Para empezar, yo ni sabía que iba a ser la presentadora. Empezó Jorge. Es el proyecto más importante que he hecho en mi vida.

Carlota Corredera y Rocío Carrasco se saludan en Telecinco. Mediaset España

¿Crees que de verdad los medios han aprendido de la docuserie?

Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad aparece en el Pacto de Estado. Hay que léerselo y tomar conciencia de ello. Soy de las que cree que no todas las opiniones son respetables. Las que están contra los derechos humanos no deberían tener hueco en ningún medio de comunicación. Pero las empresas son las que deciden las líneas editoriales.

¿Has hablado con Jorge Javier de este nuevo proyecto?

Hace tiempo que no hablo con él. Le escribí por el anterior Supervivientes para desearle mucha suerte. Me mandó un audio muy chulo, le felicité por la audiencia y nunca .

¿Qué es lo que te aporta presentar que no te aporta ser, por ejemplo, colaboradora?

A mí ser colaboradora de 59 segundos me encanta. Presentar me permite comunicar y mandar. Y eso me gusta mucho, yo reivindico que las mujeres digamos que nos gusta mandar. ¿Los chicos son líderes y las mujeres mandonas? Pues no. Yo también puedo ser una líder siendo mujer.

¿En algún momento pensaste que estabas acabada como presentadora?

Nunca me planteé no volver, pero no sabía cuál iba a ser la fórmula. Tengo clarísimo que me moriré comunicando, ya sea en un periódico de provincias pequeñito, en una emisora... No estaba preocupada en ese sentido. Estoy feliz de presentar otra vez, pero no me hubiera muerto si no hubiese presentado nunca más.

Mi trabajo me hace feliz, pero la felicidad real hay que currársela fuera de aquí. Eso me lo dijo María Teresa Campos. Que el éxito real lo tienes en casa. Es verdad que todavía no estaba con Edmundo Arrocet [risas].

¿Tienes muchas cuentas pendientes de estos años?

Las personas que han estado en mi vida han continuado cuando ya no trabajábamos a diario. Las que no iban a estar, no han estado. Que siempre hay decepciones, ¿no? Pero no han sido tantas ni me han sorprendido tanto.

¿A qué rostros de Sálvame te gustaría ver como colaborador de Tentáculos?

Voy a intentar rodearme de las personas con las que me sienta a gusto. No tengo en mente a nadie. Todas las personas que están en Quickie, en Ni que fuéramos, me parecen la élite del colaboracionismo. Cualquier persona que pueda. Claro, luego habrá un reparto de hijos. También me gustaría que hubiese una renovación de caras o que aparezca gente que no está habitualmente en la tele.

¿Cómo ves la mudanza que van a tener tus compañeros a La 1?

Yo voy a intentar ayudarles en la mudanza, a ver si me dejan, claro. Pero me encantaría. Si lo que yo he leído que va a suceder sucede, lo celebraré muchísimo. Me encantaría ver a María Patiño entrar por la puerta grande de Prado del Rey.

¿Has echado de menos alguna llamada?

Siempre se echan de menos llamadas. Pero os cuento una cosa bonita que me ha pasado. El 75% de los presentadores que conozco y que están en antena me han escrito. No voy a dar nombres, pero ahí dejo el porcentaje. Tanto por WhatsApp, como por privados de Instagram. De todas las cadenas, no solo de Mediaset.

¿Qué crees que pensaría Mila Ximénez de Ni que fuéramos Shhh?

Mila estaría súper orgullosa. Desde luego, hubiera sido un puntal de Ni que fuéramos. No hay semana que no me acuerde de ella. Ella está aquí, la siento cerca. A veces pienso que no se ha ido. Tuve la suerte de no verla apagarse. Se la echa mucho de menos.