Antonio Rossi no puede contenerse y lanza un dardo a Carmen Alcayde': "No me está haciendo mucha ilusión"

Supervivientes vivió anoche un giro de 180 grados tras una drástica decisión por parte de la organización del programa por el uso fraudulento de un mechero: una doble expulsión durante esta semana. Nieves Bolós, a la que apenas se ha tenido tiempo de conocer, fue quien pagó el plato roto.

Como era de esperar, desde Vamos a ver, programa de Telecinco, se hicieron eco de la última hora en Honduras. El primero en pronunciarse fue Joaquín Prat, presentador del programa: "Me parece muy injusto que se vaya Nieves, que como dijo Carmen Alcayde, es una de las mejores supervivientes. No nos ha dado tiempo de reconocerla. Todo ha sido Terelu, Terelu y Terelu".

"Hemos expulsado a una que casi no conocemos. Hemos empezado esta edición con unos epicentros tan potentes como Terelu y el trío Williams que no nos ha dado tiempo de conocer a otra gente", sentenció entonces Alessandro Lequio, quien es uno de los colaboradores que usualmente se encuentra en la mesa de debate del magacín.

Las opiniones surgieron una tras otra. Para Nieves Bolós esta no fue la primera decepción a la que se enfrentó en el reality de supervivencia. Tras la prueba, la entrenadora profesional perdió su duelo frente a Carmen Alcayde, personaje que detonó que comentarios de los colaboradores no se detuvieran.

"Un perfil como Carmen Alcayde es mucho más conocido y puede empatizar más con el público, y es verdad que a mí no me está haciendo mucha ilusión el concurso que está haciendo, pero más que una desconocida que no nos ha dado tiempo a que esté en una trama", añadía repentinamente Antonio Rossi.

"Carmen llega un poquito más tarde y le está costando colocarse, ubicarse y centrarse. Y segundo... estaba siendo valiente pidiendo que la nominaran a ella, cuando la realidad es que ella quería hacerlo con otro compañero", se escuchó decir en plató.

"Está sintiendo que el equipo le está dando la espalda y está dando mucho juego. Lo que pasa es que está dando mucha intensidad y eso al final juega un poquito en contra de ella", sentenció por su parte Kike Calleja.

Joaquín Prat y colaboradores. 'Vamos a ver'.

Pepe del Real no se contuvo y se sumó a la conversación: "Tanto Laura como Carmen son dos personas que tienen unos altibajos... que si la ves llorar, que no puede hacer la prueba, etc".

"Lo más justo y decisivo es que quien se hace con el mechero lo roba o lo encuentra, como quiera que sea, tiene que entender que haya sido expulsada", sentenciaba por su parte Joaquín Prat, dando así por finalizado el tema en Vamos a ver.