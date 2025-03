Terelu Campos, en shock al ver su cambio físico tras 18 días en 'Supervivientes 2025': "He perdido mi seña de identidad"

El pasado domingo, en Conexión Honduras, Terelu Campos decidió abandonar Supervivientes 2025. No superó las tres semanas que estuvo su hermana, Carmen Borrego, el año pasado en Honduras, pero 18 días han sido "suficientes para el cuerpo" de la mayor de las Campos.

En el Última hora de este lunes, 24 de marzo, Telecinco mostró las imágenes de la hija de María Teresa Campos viéndose en un espejo después de este tiempo. El cristal fue descubriéndose poco a poco, de piernas a cabeza. "Tengo picaduras por todos lados", afirmó.

"¡Por favor! Este pantalón me quedaba justo, justo", señaló la ya exconcursante del reality show de Cuarzo Producciones, reparando también en su pelo: "Ostras, qué pelo. Parezco una loca, soy una cerda, me he lavado el pelo un día de 17". Tampoco pasó por alto su abdomen, más reducido de su desembarco en los Cayos Cochinos.

"He perdido mi seña de identidad. ¿Dónde está esto? Bueno, el culo mejor no verlo. Esto es para llorar", reconoció la presentadora, que comprobó que tenía "la cara más fina". "Pues nada, nuevo look. Que nunca está de más. Escucha, ya no voy a tener tanto miedo de que este verano me pillen. Que me pillen como les dé la gana".

Acto seguido, Laura Madrueño avisaba de que Terelu Campos había podido disfrutar de "algo muy deseado, una increíble comida con sorpresa". Por supuesto, jugaron al despiste con la robinsón y le taparon los ojos: "Huele como a frito. Yo me voy a quitar esto, porque no sé lo que tengo aquí".

Terelu descubre su aspecto físico tras su paso por Honduras



🥥 #SVÚltimaHora

https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/qkH0ErmLTC — Supervivientes (@Supervivientes) March 24, 2025

El obsequio, en efecto, no podía ser más deseado. Como en los tiempos de Las Campos, Terelu saboreó unas suculentas porras con chocolate que eran "gloria bendita". "Yo hubiera podido vivir aquí solo con un Cola Cao al día", aseguró la madre de Alejandra Rubio.

Al ser preguntada si compartiría su dosis diaria de chocolate con algún compañero, ella lo tenía claro: "Con Anita y con Ángela Ponce. Todos se han portado muy bien conmigo, pero Ángela de una manera especial". Eso sí, matizó: "Cuando llegue a Madrid, me quiero tomar un Cola Cao conmigo misma".

"Voy a brindar por mí, porque no sé ni cómo me he tirado del helicóptero. En el fondo, agradezco a quien me dijo: '¿Serías capaz de ir a Supervivientes?' Y yo decía: 'Sí, pero nunca como concursante'. No quiero ser un lastre para nadie", zanjó la suegra de Carlo Costanzia.