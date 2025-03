Melody y su tema de Eurovisión se cuelan en la pista musical de Rosa y Manu en ‘Pasapalabra’: “Una diva salvaje”

Una tarde más, Rosa y Manu se han enfrentado en Pasapalabra, después de que ambos firmasen un nuevo empate en la entrega anterior. Llegada la prueba de la pista musical, Roberto Leal le dijo una advertencia a los dos concursantes: “Os digo una cosita. Esta canción tenéis que saberla sí o sí. Porque la hemos escuchado tantas veces como el bote: 1.396.000 veces”.

Por cinco segundos sonó un breve fragmento musical, que ninguno de los dos atinó a reconocer. “Con esto no llego, vamos”, aseguraba el madrileño. “Menos mal que no jugamos por libro”, bromeaba su compañera, pues en el caso de los invitados famosos, el que mejor lo haga en este desafío se lleva el libro del programa.

Luego llegó el momento de jugar por cuatro segundos, y se les ofreció una frase de la canción: “Su voz le hace grande”. “La conocéis. De hecho, diría que la escucháis cada día”, animaba el presentador. “No supongas tanto”, le cortaba Rosa, sin saber qué debería responder.

Finalmente, Manu Pascual acabó pulsando y se aventuró a decir que es “Una diva salvaje. De Melody, por decir algo”. Roberto Leal le instó a que diese bien el título o que cantase un poco. “Una diva es poderosa, nanana”, tuvo a bien entonar el veterano participante. “El público se va a poner a bailar contigo si fuese verdad”, señalaba el presentador.

Tal como ya se intuía, Manu Pascual tuvo la respuesta correcta y todo el público se alzó a bailar el tema que ganó el último Benidorm Fest, y que representará a España en el Festival de Eurovisión en Suiza el próximo mes de mayo. “Tengo que decir que sí que me sonó, pero no me he atrevido”, terminaría diciendo Rosa. Antes de cambiar de participantes, Roberto Leal quiso desear mucha suerte a Melody en Eurovisión: “Ella sí que es poderosa”.

RTVE se vuelca con ‘Esa Diva’

Comienza la recta final para Eurovisión 2025 y RTVE ha puesto en marcha varias iniciativas de promoción de la candidatura española. Melody hará una gira europea y participará en las fiestas previas al festival: el 5 de abril actuará en la Eurovision in Concert de Amsterdam, el 13 de abril en la London Eurovision Party y el 18 y 19 de abril será la anfitriona de las delegaciones internacionales que visiten Madrid para la PrePartyES.

Otra de las fechas donde veremos a Melody y a su equipo de baile será el 23 de abril en Madrid. Justo antes de poner rumbo a Basilea, España despedirá a la sevillana como se merece, rodeada de amistades y fans.

Durante estas semanas, la andaluza también ha estado trabajando en varias versiones exclusivas que próximamente verán la luz en el canal de YouTube de Eurovisión. Una de ellas será su reinterpretación de Vuelve Conmigo, el tema con el que Anabel Conde representó a España en el festival hace justo 30 años. Melody también ha preparado una versión sinfónica de Esa diva, grabada en el Teatro Monumental junto con la Orquesta y Coro de RTVE.