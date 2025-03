Una joven soltera rechaza a su cita en 'First Dates' por un asunto importante: "Me asusta y me da miedo"

Todo el mundo es conocedor del éxito de First Dates. El dating show conducido por Carlos Sobera se ha convertido en una cita imprescindible de la pequeña pantalla de nuestro país. Son ya innumerables los solteros que han aceptado alguna de sus citas a ciegas en el restaurante más famoso de Cuatro.

De esta manera, el protagonista de la noche iba a ser Cesc que sería recibido por un Sobera muy sorprendido debido a su aspecto físico: "¡Qué jovencito, eres! ¿Ya has cumplido los 18 años?". "Tengo 23 años", le confesaba el joven al presentador.

"Me considero una persona especial porque le doy mucha importancia a tener una vida sensata donde te cuidas. Tengo una sociedad que hacemos páginas web para vender entradas para eventos y hacemos inversiones en bolsa. Con la herencia familiar he empezado todo esto", explicaba Cesc sobre su actualidad.

Posteriormente, el joven también relató un duro episodio de su vida: "Mi padre murió conmigo en la montaña. Estábamos haciendo senderismo y me dijo: 'Cesc, me voy a morir'. De golpe le dio un ataque al corazón y no se pudo hacer nada. Cuando pasó esto supe espabilar yo solo".

Sobre sus gustos personales, Cesc busca una chica que le guste viajar y la montaña, además de que sea tranquila. La afortunada que iba a conocer al catalán iba a ser Sandra de tan solo 18 años. "Estuve al borde de la muerte porque llegué a pesar 30 y pocos kilos. El ritmo cardíaco lo tenía en 40, no me iba el corazón", explicaba Sandra que venía de Madrid y es estudiante de bachillerato.

Cesc, en 'First Dates'

"Es muy mona. Es un tipo de chica que me suelo fijar porque no es muy alta ni marcada, es un poco como yo, somos pequeños y delgados ", no dudaba en expresarse Cesc sobre la cita que First Dates le había elegido para esta noche.

Por su parte, Sandra tenía una opinión diferente: "Me ha parecido mi primo porque tiene el pelo igual. La altura me echa para atrás, madre mía". Durante la cena, Cesc estaba muy convencido de su cita: "Creo que podemos encajar porque la veo una chica guapa y con carácter parecido al mío".

Sandra, en 'First Dates'

Al conocer las dedicaciones laborales de su cita, Sandra no pudo esconder su asombro: "A mí, que sea ya emprendedor a los 23 años me asusta. Se está perdiendo una etapa vital de salir y conocer, no solo de centrarte en tu empresa. Me da miedo, la verdad".

Cesc le confesó a Sandra que buscaba una mujer para toda la vida, una idea que dejó completamente en shock a la soltera madrileña: "Me ha acojonado, la verdad". El catalán también es un gran aficionado a los viajes y puso una pequeña pega al bagaje internacional de su cita: "Le falta salir fuera de Europa. Conmigo lo podría hacer".

"Si con 23 años ha estado en tantos sitios, no me lo quiero imaginar con 40. Me lo imagino en la Antártida", pensaba Sandra ante las cámaras de First Dates. En un momento de la cena, Sandra contaba que tenía TCA (Trastorno de la conducta alimentaria): "He estado ingresada y lo he pasado mal. Estuve a punto de morir".

Así, la joven se abría en canal a su cita pero realmente algo no le cuadraba: "Tú le hablas pero no se explaya mucho en el tema, solo te responde. No te pregunta, no es recíproco. Me ha faltado diálogo porque ha habido muchos momentos incómodos. En la cita me he aburrido".

Momento de la cita entre Cesc y Sandra, en 'First Dates'

La decisión final entre ambos solteros estaba vista para sentencia. "Tendría una segunda cita con Sandra porque me encanta su carácter y es el tipo de compañera que estoy buscando para vivir", señalaba Cesc sobre tener una segunda cita.

Por su parte, Sandra no opinaba lo mismo que el de Girona: "No tendría una segunda cita, me ha faltado un poco de feeling, comunicación y risas. "Me gustan que las conversaciones sean más fluidas", sentenciaba Sandra a su cita de First Dates.