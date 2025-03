Antonio Montero dice lo que muchos piensan sobre Terelu Campos: "Su gran cambio no ha sido físico, sino mental"

El pasado domingo, Terelu Campos daba un giro de 180 grados a su paso por Supervivientes 2025. La popular colaboradora y presentadora decía adiós a Honduras y abandonaba de manera permanente el reality de supervivencia extrema.

Los 18 días de Terelu en Supervivientes han dado mucho que hablar y se ha convertido, sin duda, en la estrella de la edición de este año. En más de una ocasión, la hija de María Teresa Campos había activado el protocolo de abandono, hasta que finalmente llegó el día definitivo.

En Tardear abordaron la salida de Terelu del reality presentador por Jorge Javier Vázquez y emitieron unas imágenes en exclusiva desde Honduras. Los colaboradores del magacine iban a hablar sobre el cambio físico de Terelu Campos tras esta breve aventura en los Cayos Cochinos.

Ella asegura que ha perdido los michelines y en Tardear iban a analizar los posibles cambios que ha sufrido la colaboradora de televisión. El primero en alzar la voz iba a ser Luis Pliego, director de Lecturas: "Si comparamos el bañador de este verano con estas imágenes hay tallas de diferencia".

"Yo sí noto cambios, lo primero es que está más morena. Es una realidad, ha perdido volumen. La veo cambios en la parte de la papada y menos tripa. Ella dice que se nota más pellejo porque ha perdido volumen. Además, ha ganado el mostrarse como una persona más humilde y segura. No le ha importado enseñarse así", señalaba, por su parte, Raquel Bollo.

"Su gran cambio no ha sido físico, sino psíquico y mental. Creo que ha ido mentalizada a que esto es lo que iba a hacer, es decir, mostrarse de esta manera. Esta Terelu que hemos visto si la conocía, porque de normal suele ser más distante", señalaba el periodista Antonio Montero.

"Estamos viendo a otra Terelu, mucho más divertida y generosa. Luego tiene esos arranques de las Campos que siempre los tiene. Para mí ha sido un descubrimiento, nunca habría imaginado que duraría tanto", apuntaba Marisa Martín Blázquez.

Paloma Barrientos y Raquel Bollo, en 'Tardear'

"Físicamente no veo tanta diferencia. Agradecería que alguien me resuelva el misterio de su trenza, no lo entiendo. Creo que se fue desde el primer día con esa trenza de peluquería", decía Leticia Requejo sobre la hermana de Carmen Borrego.

Posteriormente a este interesante debate, Frank Blanco y Verónica Dulanto les pedían a sus colaboradores que se posicionaran sobre Terelu Campos o Carmen Borrego: "¿Quién ha sufrido más transformación en Supervivientes?".

Los colaboradores de 'Tardear'

Las dos hermanas volvieron de Supervivientes con la autoestima muy alta, pero no parece que el hambre les haya afectado a sus cuerpos serranos. Raquel Bollo y Paloma Barrientos apostaron por Terelu y Luis Pliego, Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo por Carmen. Montero no se quiso mojar entre ambas.

"Le veo un cambio más radical a Terelu, mucho más plana", apuntaba Raquel Bollo. "A Carmen se le ve mejor cuello y cintura", señalaba Requejo sobre su apuesta y la de sus compañeros. "A ver si podemos convencer a Terelu para un biquini este año", comentaba también el periodista Luis Pliego.