Terelu Campos se abre en canal tras abandonar 'Supervivientes': "No quería que mi hija se fuera al colegio viéndome enferma"

3 días. A tan solo 3 días se ha quedado Terelu Campos de superar el tiempo que estuvo Carmen Borrego el año pasado en Supervivientes. Este domingo, en Conexión Honduras, la mayor de las Campos decidió poner punto y final a su aventura en los Cayos Cochinos.

"Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", comentaba Campos a Sandra Barneda, después de que esta le hiciese la pregunta definitiva desde plató. "Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", aseguró la concursante, que puso en marcha un nuevo protocolo de abandono el pasado jueves.

También en el set, Borrego y Alejandra Rubio entendían la decisión, a la par que veían cómo la presentadora dominical del programa le pedía una última cosa: que se abriese en canal en el puente de las emociones. La colaboradora de ¡De Viernes! cumplió con los deseos de Barneda.

De esta manera, Terelu inauguró el puente de las emociones en esta edición del formato de Cuarzo. En la primera tabla, la comunicadora habló abiertamente del suicidio de su padre, cuando ella tenía 18 años. En 1984, José María Borrego "decidió irse a su casa y pegarse un tiro". "Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo le dio felicidad a su familia y a sus hijas".

La concursante desveló que tardó "25 años en perdonar" a su progenitor: "Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso".

Terelu también se sinceró acerca del doble cáncer de mama que sufrió: "La segunda vez me devastó y ahí sentí mi debilidad por primera vez. Me sentí débil con las personas que necesitaban que me mostrara débil. En mi primer cáncer no mostré mi vulnerabilidad".

No fue una época fácil tampoco para Alejandra y así lo comentó su madre: "Yo necesitaba que mi hija no sufriera. Necesitaba que mi hija no se fuera al colegio viendo a una mamá enferma", señaló, añadiendo: "Y sé que hay muchas personas que nos están viendo que hacen esto todos los días".

Precisamente, sobre Rubio y su reciente maternidad, Campos lamentó que se le haya "hecho tanto daño por el simple hecho de haberse quedado embarazada pronto". "Pero tiene una mente muy fuerte y yo estoy encantada de que mi hija me haya dado ese nieto".

Terelu Campos y Laura Madrueño, en 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

"Tengo que agradecerle mucho, es muy cariñoso conmigo, es un padrazo y creo que es una estupenda pareja, espero que le den la oportunidad a Carlo que se merece", afirmaba la hija de María Teresa Campos al referirse a su tan cuestionado yerno, Carlo Costanzia.

Tras cruzar el último tablón, Terelu Campos se desahogaba con Laura Madrueño, que tampoco podía evitar echarse a llorar. La presentadora de Supervivientes desde Honduras aplaudía que la participante hubiese superado su "miedo al mar" y por ello le hacía un regalo: un kit de natación especial.