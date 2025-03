María Casado se monta un karaoke en directo para cerrar su informativo en Telecinco: el debate que ha abierto

No, no se trató de ninguna actuación de Tu cara me suena, sino del cierre de la edición de noche de Informativos Telecinco. María Casado rompió con todos los esquemas este domingo, 23 de marzo, al cerrar su noticiero montando un karaoke en plató.

La presentadora quiso homenajear a Los Pecos, el famoso dúo formado por Javier y Pedro José Herrero, que han vuelto a los escenarios con una gira por toda España. "En tan solo 30 segundos, alguien va a cantar en directo, aquí, una canción de Los Pecos", avisó María a la audiencia.

Los espectadores de la cadena principal de Mediaset se llevaron una sorpresa al ver a continuación a Casado en el centro del plató y con un micrófono en la mano. "¿Cantan conmigo? Que sé que se la saben, ¿eh?", dijo mirando a cámara en un plano picado. "No me han obligado, se lo tengo que decir", aclaró.

María empezó a entonar el tema Háblame de ti con una sonrisa, mientras en un rótulo, en la esquina superior derecha se podía leer: "Voz en directo (disculpen las molestias)". "Que nos vamos. Pasen una buena semana, pierdan la vergüenza, disfruten y nos vemos el sábado", se despidió.

La surrealista escena ha generado debate entre la audiencia: ¿tiene cabida el entretenimiento en un informativo? Es cierto que la actualidad de fin de semana, mucho menos frenética que de lunes a viernes, permite un estilo mucho más desenfadado a los presentadores.

.@MariaCasado_TV despide el informativo homenajeando a los Pecos: "Pasen buena semana, pierdan la vergüenza y disfruten" > https://t.co/vH4jtFKpkq pic.twitter.com/qjyTfPcJjW — Informativos Telecinco (@informativost5) March 23, 2025

Lo hace Matías Prats con sus míticos chascarrillos que hacen reír a Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias, y lo hace también María Casado, si bien nunca había llegado a realizar algo tan peculiar. Desde su llegada a Fuencarral el pasado septiembre, la catalana afincada en Málaga ha bromeado hasta de bollos con David Cantero, quien fuera su pareja televisiva hasta hace un par de semanas.

Así, por un lado están los espectadores que aplauden este estilo cercano de la también presidenta de la Academia de Televisión --al final es uno de los rostros de la televisión más queridos por el público--, mientras que por otro, hay quien cataloga este show de "ridículo" por tratarse de un espacio informativo.

Un último (y curioso) apunte. María Casado, que además de presentadora ejerce de editora del informativo de Telecinco, participó en el casting para presentar la primera edición de Operación Triunfo. "Me animaron los compañeros, pero fue un juego, sin pensar que iba a llegar a la final". Finalmente, el elegido por Gestmusic y TVE fue Carlos Lozano.