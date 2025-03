Alessandro Lequio no se corta y señala a Terelu Campos por su abandono en 'Supervivientes': "Se ha descuidado toda la vida"

La aventura de Terelu Campos en Supervivientes 2025 ha llegado a su fin. La popular colaboradora de televisión decidió finalmente abandonar su aventura en el reality de supervivencia extrema protagonizado por famosos.

En un primer momento, la presentadora Sandra Barneda animaba a Terelu a continuar su andadura en el formato: "Me encantaría que llegases a esos tres días. Pero es tu decisión. Tú lo sabes mejor que nadie si ha llegado ese momento o crees que tienes que abandonar". No obstante, antes de abandonar, la hija de María Teresa Campos protagonizaría un emotivo puente de las emociones.

"Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", respondía Terelu, tras lo que añadía que "con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", añadía la hermana de Carmen Borrego.

Aunque Terelu ya tenía decidido que iba a abandonar Supervivientes, iba a sorprender a la audiencia del formato con un emotivo puente de las emociones, donde habló del suicidio de su padre, cuando ella solo tenía 18 años.

Sobre este sonado abandono, en Vamos a ver hablaron detenidamente. "A Terelu le da miedo el mar. No se baña sola ni en Málaga", explicaba Carmen Borrego sobre el baño que Terelu hizo sola en Cayo Paloma.

No iba a tardar en dar su opinión, el colaborador Alessandro Lequio. El tertuliano se ha expresado, en las últimas semanas, de manera directa y sin pelos en la lengua sobre la participación de Terelu en Supervivientes 2025.

Tras su abandono, Lequio hablaría sin reparo, una vez más: "Su participación en Supervivientes ha sido como ha sido y para lo que ha sido. Pero también tengo que alabarla por el gesto de cariño que ha tenido hacia ti, no superando tus días. Tu participación fue mucho más intensa", le decía el colaborador directamente a Carmen Borrego, presente en el plató del magacín de Joaquín Prat.

Más allá de comentar su paso por Honduras, Lequio también hizo referencia al puente de las emociones de Terelu: "Ella contó lo que quería contar, yo no habría entrado en algunos temas. Noté que ella tiene un dolor muy grande, aunque dijese que había perdonado a su padre. Quizá le faltó hablar de las enfermedades mentales".

Por último, Lequio también opinó sobre ese último baño de Terelu en Honduras, en específico, en Cayo Paloma: "Lo digo con todo el cariño del mundo. Si le quitas la cabeza, parecía una viejecilla que se estaba bañando. Y eso que es una señora más joven que yo, esto no es culpa de la enfermedad. Se ha estado descuidando toda la vida".

Carmen Borrego y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Yo estoy aquí para opinar. Siempre lo he hecho y lo haré, esté quien esté delante. Si algún día, tú no estás no es mi culpa. Yo seguiré opinando", le recordaba Lequio a Carmen Borrego, tras los últimos rifirrafes entre ambos. "No quiero hablar sobre algunos temas, pero me sigues pareciendo un poco cobarde", le respondía Borrego.

"Me molesta de tus argumentos cuando dices que yo no puedo opinar de determinadas cosas porque desconozco, porque no sé mucho de lo que hay detrás. Aquí todos estamos para opinar de lo que vemos", zanjaba Lequio la conversación.