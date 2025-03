Las cariñosas palabras de Ion Aramendi a Jorge Javier en 'Hay una cosa que te quiero decir': "Estás en tu mejor momento"

En la noche de este pasado sábado 22 de marzo, Ion Aramendi ha sido uno de los invitados de Hay una cosa que te quiero decir. El presentador coincidía de nuevo con Jorge Javier Vázquez en plató. Un momento en el que ha aprovechado para dedicarle unos sentidos comentarios al de Badalona. “Creo que estás en tu mejor momento”, le expresaba.

El presentador de Reacción en cadena acudía para ser cómplice de Elsa y Carlos, los padres de Daniel, un niño de 11 años que padece leucemia y que colaboró junto con el conductor guipuzcoano en una campaña por un calendario solidario. El motivo era alegre, dado que querían celebrar que el pequeño había terminado la terapia.

Antes de ese emotivo reencuentro, Aramendi y Jorge Javier se daban un abrazo fortísimo en el plató. Tras un vídeo en el que se mostraban sus dos años de éxito al frente de Reacción en cadena, concurso que se ha convertido en el formato más veterano de las tardes de Telecinco, el guipuzcoano le daba un afectuoso abrazo al de Badalona.

Tras un fuerte aplauso del público, Aramendi confesaba estar “muy nervioso”. “No sabes a qué viene”, expresaba Jorge Javier, a sabiendas que el presentador iba a darle una estupenda sorpresa al pequeño Daniel.

“Tú sabes que yo conozco mucho de tu vida. Hemos trabajado muchos años juntos desde Sálvame”, comentaba Vázquez. “Para mí, eres súper importante. Desde que he estado en Mediaset, has estado a mi lado. Estuve contigo en todos esos años en Sálvame. Cuando yo volví tras estar en ETB y TVE, coincidimos en Supervivientes. Todo el rato contigo”, confesaba Aramendi.

Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

“Me da mucha alegría porque he sido testigo de tu carrera. He ido viendo cómo has subido peldaños en estos años. Y ahora, Reacción en cadena desde hace cuánto tiempo”, expresaba Jorge Javier. “Desde hace dos años, es mucho tiempo para un programa. Encima, en un concurso y en una franja tan complicada”, admitía Aramendi.

“Lo que sorprende es que dijeras que empezaste tarde en la tele, ¿por qué?”, ha querido saber el de Badalona. “Bueno, yo terminé la carrera a los 21 años. Dejé el periodismo durante un tiempo y cuando comencé en la televisión, tenía 31 años. No es que fuese muy tarde, pero había compañeros más adelantados”, argumentaba.

Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez en 'Reacción en cadena'.

“Bueno, te ha cundido mucho”, apostillaba Jorge Javier. “Sí, he tenido mucha suerte”, admitía Aramendi. Justo después tras recordar los dos años de Reacción en cadena y mostrar al nuevo equipo de campeones, los Matemáticos, ha sido cuando el presentador le dedicaba a Jorge Javier unas cariñosas palabras.

“Te voy a decir una cosa y que no suene a peloteo, porque nunca lo he hecho: estás en tu mejor momento”, le confesaba Aramendi. Jorge Javier se ruborizaba y, tras darle las gracias, entraron en escena los padres de Daniel para darle la sorpresa a su hijo.

Dado el éxito que está teniendo en el prime time tanto con Supervivientes como con Hay una cosa que te quiero decir, así como la constancia que vive con El diario de Jorge en las tardes de Telecinco, no es extraño que Aramendi quisiera comentar ese éxito que vive el de Badalona.