La vida actual de Ion Aramendi: de trabajar como camarero en Australia a ser el presentador de moda en Telecinco

Ion Aramendi está ganando cada vez más presencia en Telecinco. El presentador donostiarra actualmente presenta Reacción en cadena, el programa que compite con Pasapalabra en el mismo tramo, y los debates de Gran Hermano. Este sábado le veremos estrenarse en un programa, aunque esta vez como invitado.

Hablamos de Hay una cosa que te quiero decir, el programa líder de los sábados presentado por Jorge Javier Vázquez. Aramendi participa en una de las historias de esta noche: la de Daniel, un niño de 11 años con leucemia y con el que colaboró en un calendario solidario. Los padres han organizado un reencuentro para celebrar el final de la terapia.

El presentador vasco mostrará de nuevo su cara más solidaria. Ion Aramendi nació el 11 de febrero de 1977 en San Sebastián, siendo el tercero de cuatro hermanos. Desde entonces, ha hecho casi de todo y su vida ha sido una auténtica montaña rusa.

Con 19 años cambió San Sebastián por Salamanca para ser jugador profesional de baloncesto, deporte que le apasiona y con el que llegó a enfrentarse al Real Madrid. Jugó en el Salamanca Norte (CB Avenida) y en el Maderas Peralta (CB Tormes). Además del Santurtzi CB, de regreso al País Vasco.

Durante sus años en Salamanca, estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de la ciudad. En una entrevista a EL ESPAÑOL, explicó los motivos: "Con 14 años mi hermano y yo hacíamos cortos. Me di cuenta que me importaba ponerme delante de la cámara y hacer el tonto. Aunque no estudié la carrera pensando que iba a trabajar en la tele ni mucho menos".

En 2006 decidió dar un giro a su vida marchándose a Australia. La causa fue una ruptura sentimental bastante traumática, según desveló a este medio. "Me fui completamente solo, a ver qué pasaba, a la aventura, tenía 500 dólares".

Gracias a un amigo que conoció en este país, empezó a trabajar haciendo cafés en un restaurante. "Eso me sirvió para mantenerme un año, ahí renací un poco después de una época muy complicada. Ya curado anímicamente, me volví a España", recuerda.

No se marchó sin antes aficionarse al surf. Un día le pidió una tabla y un traje de neopreno a su compañero de casa alemán y ahí "le picó el gusanillo". A su vuelta a España, se hizo una tabla a medida y empezó a practicarlo en Donosti.

Sin embargo, no todo fue sencillo al volver a casa. Tenía muchas dudas sobre centrar su carrera profesional. Por lo que estuvo trabajando en el negocio familiar de butano junto a su hermano y su padre. Una oferta de trabajo para reporteros de televisión cambió su vida.

Se estrenó en la pequeña pantalla como reportero de Sálvame, donde estuvo desde 2009 a 2016. Luego volvió a su tierra para presentar ¡Qué me estás contando! en ETB. Pero en 2020 regresó a la televisión nacional para presentar El cazador, el concurso de Televisión Española que aún continúa emitiéndose.

En 2022 volvió a Telecinco para presentar los debates de Supervivientes y un nuevo concurso: Reacción en cadena. Un programa que compite en franja horaria con la intratable Pasapalabra, pero que ha conseguido hacerse un hueco y mantenerse en la parrilla.

Con el regreso de Gran Hermano VIP a Telecinco, también fue el encargado de presentar los debates. Y repitió esa misma labor en el regreso de la versión del reality con anónimos. Aunque uno de los momentos más especiales en televisión lo vivió el pasado 31 de diciembre, cuando presentó las Campanadas junto a Blanca Romero.