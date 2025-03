Olga Moreno no se corta y carga contra Terelu Campos en 'Supervivientes': "Esperaba que hiciera algo más"

No hay duda de que Terelu Campos se ha convertido en una de las protagonistas absolutas de la edición 2025 de Supervivientes. Aunque no es oficialmente concursante, el público está pendiente de su decisión de abandonar o no Cayos Cochinos, se sabrá este domingo 23 de marzo.

Ahora bien, su actitud ha generado división de opiniones. A pesar de contar con voces que le han apoyado, como las de Ana Rosa Quintana, incluso la de Kiko Matamoros en Ni que fuéramos Shhh, eso no ha evitado que haya comentarios en contra. Con la misma organización del formato desmintiendo “ningún trato de favor”.

Su actitud en la isla ha sido afeada esta pasada noche del 21 de marzo en De viernes. Ha sido en la tertulia sobre el reality show, que ha contado con la presencia de Carmen Borrego. La hermana de la periodista ha vivido un momento de lo más tenso con Olga Moreno. La ganadora de Supervivientes 2021 ha sido muy dura con la actitud de Terelu en Honduras.

“Entiendo sus limitaciones, pero sí que esperaba de Terelu que, por lo menos, en la orillita y con su cañita, hiciera algo como pescar”, expresaba la diseñadora. La concursante de Supervivientes All Stars señalaba que era consciente de las limitaciones físicas de la tertuliana, pero que podría haber hecho esfuerzos dentro de sus posibilidades.

“No tiene fuerza para coger un tronco, pero sí para coger unos palitos. No sé, que haga algo, dado que sus compañeros están haciendo todo. Ellos han hecho la cabaña. Al menos, que sujete la cuerda”, argumentaba.

Olga Moreno, la ganadora MÁS INJUSTA de todo Supervivientes, criticando el concurso de Terelu



Te tienes que reír #DeViernes #SV21M

pic.twitter.com/aWn1NPSLqZ — lydia (@realitiescom) March 22, 2025

“Creo que el reto es para ella misma”, expresaba a Moreno. Por otro lado, la madre de José María Almoguera no ha dudado en defender a Terelu. “Yo he vivido con mi hermana el proceso de sus enfermedades y es una persona que no se queja, por eso me duele que la gente diga que es quejica, en los momentos importantes de la vida jamás se ha quejado”, expresaba.

Borrego no dudaba en decir que la madre de Alejandra Rubio es “un ejemplo para muchas mujeres”. “Si deja de llover y mejora el tiempo y consiguen fuego puede que se quede y aguante un poco más”, agregaba la menor de las Campos.

Por supuesto, no faltó una pulla contra Pelayo Díaz. El diseñador, como ya sucedió durante su concurso en MasterChef Celebrity, se ha convertido en uno de los participantes más polémicos de esta edición. “Si Pelayo sigue dándole por saco entonces se vendrá”, concluía.