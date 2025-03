‘Mariendre’, la serie de autor en la que los Javis convirtieron en musical recuperando el espíritu de ‘Paquita Salas’

A lo largo de la historia del Festival de de Málaga muchas son las series que se han presentado, en secciones propias o con preestrenos especiales. Pero este sábado, Mariliendre, de atresplayer, ha hecho historia: se convertía en la primera serie en participar en la sección oficial, fuera de concurso, y la primera serie que servía para cerrar el certamen cinematográfico.

La capital de la Costa del Sol se volcaba así en la puesta de largo de esta ficción creada y dirigida por Javier Ferreiro, y que tiene detrás a Suma Content, la productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. Un proyecto que nació muy diferente a lo que conocemos en la actualidad, una serie musical.

“Nos trajo la idea de Mariliendre, la historia de una chica que tiene un grupo de amigos gays y que hay una tragedia. En conjunto decidimos que fuera musical, dijimos: ‘oye, y si en esta serie se cantan canciones, y si las canciones son solo canciones de los de los 2000, y si hay una especie de Chenoa…’. Todo eso ocurrió cuando la serie entró en su Suma Content”, explicaba Javier Calvo en el Cine Albéniz de Málaga.

“Nosotros, cuando producimos un proyecto, nos involucramos mucho en el proceso creativo. Y es necesario elegir bien porque de alguna manera el viaje es conjunto”, admitía en ese mismo sentido el actor y cineasta.

Mariliendre cuenta la historia de Meri Román (Blanca Martínez Rodrigo), una joven que se rodea de amigos gays, con los que sale de fiesta. Pero diez años después su vida es diferente, y ninguna persona de las que antaño estuvo en su círculo la acompaña en el funeral de su padre. Y a través de canciones de Patricia Manterola, Sonia y Selena, Bebe o La Fiesta se irá descubriendo qué pasó, y cómo una tragedia lo cambió todo.

Echando la vista atrás, Javier Calvo señala que han cambiado mucho en su forma de contar historias. “Paquita Salas y La Mesías son dos dos series realmente distintas. Entonces, nuestra necesidad de Paquita la hemos volcado un poco en Mariliendre, en ese tipo de humor, ese tipo de interpretaciones. Estoy muy orgulloso de Mariliendre, es una serie divertida”, sentencia.

“Y Javi (Ferreiro) ha conseguido una cosa en los guiones que son frases icónicas. Estoy todo el día repitiendo frases que dicen ellos”, añade Ambrossi en ese mismo sentido, quien también destaca Mariliendre como una serie mainstream, pero de autor, que más allá de la diversión habla de cosas que conmueven.

Imagen de la presentación de 'Mariliendre' en el Festival de Málaga.

Yo quiero bailar, Psicofonía, Toma vitamina o la eurovisiva Dime son algunas de las canciones que los personajes interpretan, en general, como si fuese un diálogo. Y no ha sido demasiado difícil conseguir esos derechos, porque según contaban los productores, “son canciones muy conocidas, pero son canciones muy locales. Muchas son de amigas. No es Pink Floyd”. Y en ese sentido, más difícil les resultó a Los Javis conseguir las canciones de Whitney Houston para La Llamada.

El papel protagonista lo encarna Blanca Martínez Rodrigo, cuyo personaje quien tiene tanto protagonismo en la serie que salvo en dos secuencias aparece todo el rato. Un trabajo que le pasó factura físicamente, pues acabó en urgencias con un herpes, y en una escena sale, de espaldas, una doble de espaldas usando peluca.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en la presentación de ‘Mariendre’ en el Festival de Málaga.

La actriz asegura cantar muy mal, pero eso no le impidió acceder al papel. “Cuando me dijeron que Zack Efron en la primera de High School Musical no cantaba él, dije: yo también”, afirma con humor. Eso sí, su voz no es la que suena en los temas, sino la de Bea Fernández, conocida por su paso por Operación Triunfo.

“Yo he tenido que aprenderme el lipsync como si estuviese en Drag Race, con una coach que me enseñó a cómo coloca la boca, las respiraciones, y adaptar mi boca a esas interpretaciones, y hemos conseguido que empaste superbien”, reconoce con orgullo. Los resultados del trabajo llegarán a la plataforma de Atresmedia el próximo 27 de abril, y cada domingo recuperará una colección de hits con nuevas versiones que también llegarán a las plataformas.