Galiacho no se calla y carga contra Ivonne Reyes: "En esa época, todos sabíamos que su hijo no era de Pepe Navarro"

La ruina económica y depresión de Ivonne Reyes ha pasado a un segundo plano. Esta semana, Pepe Navarro aprovechaba la dura confesión de la actriz venezolana para volver a traer a la palestra y reclamar una revisión sobre la paternidad de Alejandro, el hijo de la modelo. De ahí, que se haya sentado en De viernes y sus palabras hayan sido comentadas en Fiesta, con Galiacho dando una curiosa revelación.

Primero, el magacín mostró las imágenes de la entrevista al emblemático presentador, en la que cargó duramente contra Reyes y su hijo. Además, Navarro ponía en tela de juicio su estilo de vida. Tras ello, en Fiesta, ha surgido un arduo debate sobre la paternidad de Alejandro, así como sobre la actitud del periodista.

Entre los defensores de Navarro, ha estado Saúl Ortiz. Aunque el periodista no olvidaba el fallo judicial, por el que la Justicia española dictaminaba que Alejandro Reyes es vástago biológico de Navarro, recordaba cómo el presentador busca que, al menos socialmente, quede claro que el joven no es descendiente suyo.

“Él lo que pretende demostrar, a pesar de su error, el cual ha asumido, es que hay unas pruebas de ADN que confirman que no es el padre biológico”, explicaba Ortiz. “Llega tarde”, señalaba Kiti Gordillo. “Está dolido y tiene frustración. Pero lo que es sorprendente es que si Ivonne [Reyes] tiene el resultado de estas pruebas, porque ella misma hizo un cotejo”, seguía comentando Ortiz.

“Lo llamativo es que Alejandro no se sienta con Pepe y descubra la verdad”, concluía Ortiz. “Por encima de todo, está la Justicia”, apostillaba Alexia Rivas. “Bueno, por encima de todo está la verdad”, le interrumpía Ortiz.

Emma García y Juan Luis Galiacho en 'Fiesta'.

“Cuando nos conviene, nos agarramos a la decisión de un juez, pero cuando da un dictamen que no nos interesa, ya no vale nada. ¡Qué curioso, no!”, exclamaba la periodista, visiblemente indignada. “No, sólo le otorga la paternidad porque no se hace las pruebas, que es muy diferente”, intentaba rebatir Ortiz. “Pero la decisión judicial está ahí, punto”, zanjaba Rivas.

En medio de ello, surgió la opinión de Galiacho. El veterano periodista dejaba una interesante revelación. Ya en la época en la que Ivonne Reyes anunciaba que la paternidad de su hijo era de Pepe Navarro, entre los mentideros de los medios se pensaba que no era verdad.

Equipo de 'Fiesta'.

“Yo como periodista de investigación de aquellos años, puedo decir mi opinión. Por aquel entonces, en los cenáculos periodísticos de Madrid, todo el mundo sabía que el hijo de Ivonne Reyes no era de Pepe Navarro”, ha expresado.

“¿Así? ¿Lo teníais clarísimo?”, quería saber Emma García. “Sí, la verdad”, afirmaba rotundamente Galiacho. “Lo que pasa es que era evidente que la chulería de Pepe Navarro de no hacerse las pruebas le perdió”, añadía.

Sobre el presunto verdadero progenitor biológico, Galiacho señala que “es una persona conocida”. “Se decía que estaba vinculada a los medios y que ayudó a Ivonne en muchas cosas”, agregaba sin entrar en detalles. “Bueno, Ivonne lo ha desmentido”, interrumpía Ortiz. “Bueno, es lo que se comentaba en aquellos momentos”, se justificaba. “En ese momento, nadie decía que era de Pepe. Ahora bien, tampoco lo descartaban”, agregaba.