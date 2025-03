Arkano confiesa sus problemas de adicción: "No puede ser que la ejecución de mi arte dependa de una sustancia"

Hace dos semanas, Arkano asumió uno de los retos más complicados de su vida. El que fue concursante de Supervivientes y MasterChef Celebrity tomó la decisión de estar un año entero sin beber alcohol y consumir otras sustancias. Además, ha decidido visibilizar el proceso en redes sociales.

El alicantino tiene días y días, momentos en los que se encuentra más motivado que nunca y otros en los que las cosas se le hacen cuesta arriba. Según explicó, su consumo era habitual: lo hacía antes de subirse a un escenario y también en reuniones sociales. "No puede ser que la ejecución de mi arte dependa de una sustancia".

En los 15 días que se cumplen este viernes -empezó el 7 de marzo-, ha experimentado una serie de síntomas, como "picos de ansiedad y estrés", o problemas para gestionar las emociones. También empieza a tener serias dificultades para conciliar el sueño.

El día 11, por ejemplo, ahondó en este tema: "Por las noches me cuesta dormir, me cuesta dormirme y me acuesto súper pronto. Hoy, cuando me he desvelado a las cinco de la mañana, he dicho: 'Al gimnasio". Según Arkano, "esto es lo bueno cuando tiene un plan establecido, que no tienes que pensar, simplemente ejecutarlo".

"Me noto agitado y se me pasan muchos pensamientos por la cabeza. La gestión emocional está siendo complicada y os confieso que me dan ganas de beber", reconoce el cantante de 30 años, que mantiene una interacción constante con sus seguidores para apoyarse y pedirles consejo.

Arkano participó en 'MasterChef Celebrity' en 2021. RTVE

De hecho, para la cuestión del insomnio, Arkano está probando remedios naturales que le han recomendado sus followers. Poco a poco, gracias a las infusiones de melisa, manzanilla y lavanda, el exparticipante del reality de supervivencia de Telecinco va pudiendo dormir.

No puede decirse que el artista solo reciba comentarios positivos. Un usuario de X respondió a uno de sus vídeos de la siguiente manera: "Cómo tenía que beber este tío -de otros estupefacientes no hablaré- para que te venda ser abstemio durante 11 días como si fuera escalar el Everest".