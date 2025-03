El cocinero de Moncloa acude a 'La Revuelta' de Broncano y desvela el gusto que comparten todos los presidentes

La Revuelta no ha defraudado. Durante la visita de Lia Kali el pasado martes 18 de marzo, la artista hablaba con el presentador si veía probable que contar con un chef del Palacio de la Moncloa. Dicho y hecho. Al día siguiente, Broncano ha recibido la visita del cocinero José Roca, recientemente jubilado y que ha estado en las cocinas de la residencia presidencial durante 46 años.

Roca entró a trabajar para la Moncloa durante el mandato de Adolfo Suárez y ha cocinado para todos los primeros ministros elegidos en democracia en adelante, siendo Pedro Sánchez al último al que ha servido. Retirado desde hace tres meses, confesaba cómo había vivido ese momento, en el que fue condecorado por todos sus años entre fogones.

“En la despedida me hicieron muy buenos regalos, todos contribuyeron y de golpe me llevaron al salón de columnas, a la parte más importante de Palacio. Allí el presidente me hizo entrega de la medalla de la orden de Carlos III, una señora medalla y me hizo un pequeño discurso”, compartía.

Entre los detalles sobre los gustos culinarios de los presidentes, Roca dio algunos detalles sobre Mariano Rajoy. El antiguo líder del PP era un gran aficionado a degustar platos de su tierra. “Rajoy no tenía gustos básicos, le encantaba la comida gallega. Con productos maravillosos”, revelaba, señalando que dichos ingredientes venían de “supermercados normales, entre varios proveedores”.

Roca dio algunos detalles sobre cómo se organizaban en las cocinas durante su etapa. De la misma forma, también compartía que no sólo se le da de comer al primer ministro, sino también al resto del equipo que trabaja en el palacio presidencial.

Quim Gutiérrez, José Roca y David Broncano en 'La Revuelta'.

“Éramos seis personas. En la cocina siempre ha habido muy buen ambiente, damos de comer al presidente, a todo el equipo de Palacio y en las comidas oficiales. Si ponemos fruta la solemos poner preparada, pelada, cortada”, detallaba.

El antiguo chef no sólo dio detalles sobre Rajoy, también ha revelado cómo le gusta comer la carne a Sánchez. Dadas las bromas sobre el tema, al señalar que a lo mejor le gustaba poco hecha, Roca aseguraba que “a todos [los presidentes] les gustaba la carne al punto”.

Qué bien me conoces, José.



¡Disfruta de tu jubilación más que merecida! https://t.co/MjSVilG9Xm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 19, 2025

Unas palabras que provocaron la reacción del líder socialista en redes. “¡Qué bien me conoces, José! ¡Disfruta de tu jubilación más que merecida!”, expresaba en su cuenta de X. Sobre sus 46 años en la Moncloa, Roca expresaba cómo su ascenso fue por meritocracia. “Desde 1978 con Adolfo Suárez. Estaba estudiando en la universidad y entré fregando”, recordaba.

En todos estos años cocinando en la Moncloa, Roca confesaba que sólo hubo una intoxicación. “Nos dolió mucho”, admitía, no queriendo entrar en detalles. Dado que también han servido para los jefes de Estado y primeros ministros de otros países, confesaba que ninguno había usado a un “catador”.

“Erdogan sí traía a una persona para verificar que la comida estuviera en condiciones. Hay que adaptarse a las costumbres de las personas que vengan. Bush vino con un equipo de seguridad, pero no catadores”, confesaba.