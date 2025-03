Antonio Montero, sin piedad contra sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’: “Los veo un poco reventados”

El periodista Antonio Montero ha pasado esta semana por el pódcast Chico de revista de Arnau Martínez en lo que supone la última entrevista de la temporada. Y allí el que fuese concursante de Pesadilla en el Paraíso ha hecho un largo repaso a su carrera, tocando temas como la relación de Bárbara Rey con el rey emérito.

De su oficio, como persona especializada en corazón, cree que “es una profesión en la que entró todo tipo de personas. El hecho de que nosotros hubiéramos hecho la carrera y tuviéramos una sensibilidad para respetar la verdad, para respetar la información… y, sin embargo, era una profesión de tramposos, de mentirosos, de chorizos, de todo. También gente buenísima”, asegura.

En un momento dado de la charla, Arnau comienza a sacar nombres de los que fueron sus compañeros en Sálvame en Telecinco. Y así, pregunta su opinión por el hecho de que Kiko Matamoros llame a ¡De Viernes! “me cago en mi madre”. “Yo le llamaba Cría cuervos. Al principio los primeros programas iban dedicados a hijos que iban a hablar mal de sus progenitores”, admite.

“Se creó una tendencia ahí un poco rara como si para ir a ese programa tuvieras que ir a destapar trapos sucios de tu familia”, reconoce también sobre el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Pero, del mismo modo, desliza que “la gente trata de vender una imagen que no es, que no es real”.

Sobre Sálvame, cree que se “degeneró bastante”. “Se equivocaron completamente con el tema del conflicto de Antonio David, creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo y que yo a la productora se lo dije”, afirma. Además, opina que el programa consiguió “dividir a la sociedad seriamente” y que esa separación continuaría en las redes sociales en la actualidad.

Aunque describe a Sálvame como “la cosa más pintoresca, divertida, inteligente, sarcástica”, también señala que nunca se sintió “querido por el formato, sinceramente”.

“Todos tienen mucho ego, un ego extraordinario y muy poca generosidad para aguantar el relato del otro”, apunta sobre sus excompañeros. De Lydia Lozano, por otro lado, asegura que lleva “toda la vida tirándose el rollo. Como cuando decía que comía ella en el Palacio de Liria, que era íntima amiga de Eugenia e hizo que Eugenia, que no ha llamado a la televisión en su vida, llamara ese día para decir que no la conocía ni tenía su teléfono”.

Y recuerda el polémico caso de Ylenia Carrisi, la hija de Al Bano y Romina Power que Lydia aseguró que estaba viva en República Dominicana. “Si ella hubiera tenido la más mínima creencia o fe en su información de que Ylenia estaba viva, te aseguro que si era tan periodista y ella no era solo la escritora… ¿Por qué no fue? ¿Por qué no se cogió un fotógrafo de su agencia que le habrían puesto puente de plata para ir a Santo Domingo a investigar eso y conseguir una entrevista con Ylenia? No fue porque no creía ni ella en eso, es que ya te lo digo yo”, apunta.

También afirma que felicitó a todos sus excompañeros cuando arrancó Ni que fuéramos Shhh y que no obtuvo respuesta de Belén Esteban. “Tendría mucho que hablar yo de Belén Esteban”, asegura. “A mí me ha decepcionado muchísimo”, insiste, señalando que incluso le ha hecho faenas de las que tendría pruebas para demostrarla.

Montero también cargó contra María Patiño, quien al felicitarle por el nuevo programa solo respondió “ah, gracias”. “Curiosamente, también van diciendo cosas de mí. No sé, yo les veo un poco reventados, sinceramente”. Sobre Patiño desvela que hizo “una cosa bastante fea” en la que Belén Esteban “metió cizaña” cuando murió Jimmy Giménez-Arnau y él acudió a darle el pésame a su esposa, “cuando Jimmy era mi amigo”. “Todo el mundo tendrá sus razones para ser un cabrón, para ser un imbécil o para ser un chulo o un renegado o para ser un reventado. Cada uno allá con lo suyo y cada palo que aguante su vela. Yo sinceramente soy feliz en mi mundo, en mi vida…”, termina diciendo contra los que fueron sus compañeros.