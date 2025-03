María Patiño rompe su silencio ante el “final apoteósico” de ‘Ni que fuéramos Shhh’: “Tengo miedo al cambio”

La Osa Producciones enviaba esta mañana un comunicado en el que anunciaba el fin de Ni que fuéramos Shhh, el programa que heredó el espíritu de Sálvame cuando este fue cancelado en Telecinco. Una bajada de persiana que coincide con el salto de la productora a RTVE con un nuevo programa, que se llamaría La familia de la tele y cuyo estreno estaría previsto para dentro de dos semanas.

Eso sí, el hueco de Ni que fuéramos Shhh seguirá en manos de la misma productora, que también anunciaba un nuevo proyecto, llamado Tentáculos, y que presentará Carlota Corredera en su regreso a la televisión diaria.

Aunque todo esto ya se conocía al mediodía, en Ni que fuéramos Shhh han jugado con la información, y han hecho que una persona disfrazada de pulpo llevase un sobre hasta el plató. Y Belén Esteban, muy emocionada, ha leído una carta en el que explicaban a la audiencia que se iban “de viaje”.

“Dentro de 8 días acaba esta locura increíble, que nos han mantenido vivos cuando todo era oscuro. En solo 8 días Ni que fuéramos se irá de viaje. Cuando hace 10 meses, el 15 de mayo del año pasado, comenzó la emisión de este programa en YouTube y Twitch, nadie, ni nosotros mismos podíamos imaginar lo que nos sucedería después. Hoy, 183 programas después, empezamos a despedirnos y damos el pistoletazo de salida, de nuestra salida literalmente”, leía Belén, que hoy presentaba el formato ante la ausencia de María Patiño.

Belén siguió narrando cómo habrá un “final apoteósico” previsto para el jueves 27 de marzo. “Que nadie dude que vamos a aprovechar esos seis programas para darlo todo, para celebrar, y para poder contar algunas partes de nuestra historia, que ahora sí se podrán contar. Tomad nota. Jueves de la semana que viene”, proponía Belén.

En el escrito también se avanzaba que “nos vamos de viaje para embarcarnos en una nueva aventura apasionante” que sucede gracias a los espectadores. “Toca hacer maletas de nuevo e iniciar una nueva etapa. Una nueva mudanza ilusionante y llena de esperanza”, sentenciaban.

Al acabar la carta, María Patiño, que tiene un flemón que también le llevó a ausentarse el martes, entró en directo por teléfono y rompió así su silencio sobre el fin de Ni que fuéramos Shhh.

“Yo creo que lo sabéis todos, yo he estado los últimos días muy débil. He tenido miedo. Tengo miedo al cambio, porque hacía años, desde que empecé a trabajar, que no había vuelto a sentir. La seguridad de saber lo que somos”, aseguraba la comunicadora.

María cree que el flemón que tiene es consecuencia de que su cuerpo se está “revolviendo y sacando lo que siento”. “Porque tengo una sensación de no querer irme y al mismo tiempo tengo una sensación de algo por lo que veníamos luchando tanto tiempo”, añadía, dando las gracias a sus compañeros.

Más adelante, y tras una intervención por videollamada de Chelo García-Cortés, María retomó la palabra. Y aseguró que la historia de Ni que fuéramos Shhh es algo “revolucionario, esto se va a estudiar en la universidad”. Y es que el programa surgió tras un “bloqueo informativo”, y gracias a las nuevas ventanas audiovisuales y a las redes sociales consiguieron salir adelante. “A mí me ha faltado, por mi personalidad, para creérmelo”, admitía Patiño, que quiso enfatizar que se van por un nuevo proyecto cuando ni siquiera llevan un año en antena.