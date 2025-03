Lydia Lozano desvela el programa de televisión en el que mejor se lo ha pasado: “He disfrutado tanto”

Este miércoles se ha anunciado que Ni que fuéramos Shhh baja la persiana. El programa del Canal Quickie, producido por La Osa (anteriormente Fabricantes Studio) y que bebía del espíritu de aquel Sálvame de Telecinco emitirá su última entrega el jueves de la próxima semana,

Tal como ha contado Belén Esteban al leer una carta, habrá un “final apoteósico” previsto para el mencionado 27 de marzo. “Que nadie dude que vamos a aprovechar esos seis programas para darlo todo, para celebrar, y para poder contar algunas partes de nuestra historia, que ahora sí se podrán contar. Tomad nota. Jueves de la semana que viene”, proponía Belén.

En la entrega de hoy todos los trabajadores de delante de las cámaras han querido mostrar su gratitud por haber participado en el proyecto. Algunos lo hacían desde el plató, como Belén Esteban o Kiko Hernández, y otros por llamada o videollamada, como María Patiño, Chelo García-Cortés o Lydia Lozano.

En concreto, la periodista canaria ha participado desde lo que parecía ser el interior de un coche. “Creo que igual que decía Terelu que el programa más divertido y en el que se ha sentido mejor es La isla de las tentaciones, después de un varapalo como nos dimos con lo de Sálvame, en este piso yo me lo he pasado como en mi vida en un plató. He disfrutado tanto, me he reído tanto, no me ha costado ir. Ha sido maravilloso y echaré de menos a los Quickers”, exponía la periodista.

Lydia también quiso hacer hincapié en cómo se divertía en las publicidades, charlando con los espectadores en directo, pero Belén Esteban le interrumpía: tenía que dar paso a otros contenidos, y Lozano tendría más días para despedirse.

El hueco que dejará Ni que fuéramos Shhh en la parrilla de TEN, cadena en la que se emite en abierto para toda España, lo ocupará un nuevo formato de La Osa llamado Tentáculos. Y lo presentará Carlota Corredera en lo que supone su vuelta a la televisión diaria.

La propia presentadora gallega ha estado en el pisito de Canal Quickie, y allí ha anunciado su buena noticia. “Mi buena noticia es que voy a volver a presentar, que también es muy importante y significa muchas cosas. Va a ser aquí, en TEN, en vuestra casa, que los espectadores no se van a quedar sin la dosis de esta productora”, avanzaba.

“No os puedo contar mucho, porque tampoco sé mucho, marca de la casa. Activo la cuenta atrás, porque nos vemos muy pronto, el próximo 26 de marzo”, terminó diciendo sin poder ocultar la emoción.