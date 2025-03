Carmen Borrego no se muerde la lengua y apunta a Alessandro Lequio: "No tienes ni idea de cómo está Terelu del cáncer"

Los días siguen pasando y Supervivientes continúa ofreciendo grandes momentos para los espectadores más fieles de Telecinco. En Tierra de Nadie, se confirmó que Montoya, Anita y Manuel iban a ser concursantes oficiales del reality de supervivencia.

Mientras tanto, Terelu sigue siendo una de los nombres más comentados de esta edición de 2025. Sin duda, es la protagonista de Honduras y en Mediaset lo saben. Uno de los espacios donde más han hablado sobre la colaboradora es Vamos a ver.

El pasado lunes, en el magacín presentado por Joaquín Prat saltaron chispas cuando abordaron un asunto relacionado con Terelu Campos. Alessandro Lequio no dudó en arremeter contra la hija de María Teresa Campos y habló abiertamente sobre el cáncer de mama que padeció.

"A mí me dejó preocupado cuando la vi temblando, cuando apenas había hecho esfuerzo. Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no puede hacer la prueba. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer", se expresó de manera tajante el colaborador del magacine de Telecinco.

"No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos. No vamos a poner en duda lo que has vivido ni lo que ha vivido Terelu", interrumpía Joaquín Prat. Ahora estas polémicas declaraciones del tertualiano fueron echadas por tierra por Carmen Borrego, la hermana de Terelu Campos y también colaboradora del formato.

"Hoy como estoy yo, está callado. Si quieres decir algo, pues salgo y luego entro", arrancaba Borrego sobre la presencia en plató con Lequio. "Creo que hablar con tanta vehemencia como hiciste el otro día... Yo no soy capaz de hablar de la enfermedad de nadie ni juzgar la de nadie. Tú no tienes ni idea de cómo está el cáncer de Terelu, ni por lo que ha pasado", no se mordía la lengua la colaboradora frente a Alessandro

"Juzgarla por su enfermedad, me parece francamente feo y viniendo de ti me parece mucho más feo todavía", añadía Carmen Borrego. El conde no iba a dejar escapar la oportunidad de responderle: "Tu hermana está en una pésima forma física y su salud no es su verdadero problema".

"Cuando tu hermana dice: 'me han recibido muy bien', ya está demostrando cómo es porque vive con la convicción de que todo el mundo tiene que estar a su servicio. Tú eres maravillosa como hermana, pero Terelu tiene unas ínfulas de superioridad que no puedes negar", señalaba Alessandro Lequio cobre Terelu Campos.