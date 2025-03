Alain Hernández se sincera sobre cómo ha vivido su final en 'Sueños de libertad': "Quería conciliar y ver más a mis hijos"

El primer acontecimiento seriéfilo de este 19 de marzo ha llegado. La muerte de Jesús de la Reina (Alain Hernández) en Sueños de libertad. El antagonista principal moría en un accidente, tras un forcejeo con Digna (Ana Fernández). Un trágico destino que lleva a la ficción a otro nivel y que ha provocado que el actor barcelonés se haya sentado como invitado en Y ahora, Sonsoles.

El magacín no ha querido perderse este momento en el que “nada volverá a ser igual” en la serie diaria producida por Diagonal TV. Con el público todavía con las emociones a flor de piel, Hernández ha expresado las primeras impresiones que ha sentido tras la emisión de la muerte de su personaje.

“[Rodar la escena de la muerte] fue duro, la verdad. Han sido muchas horas al lado de Jesús, hablando con él y, a pesar de esas maldades que hacía el personaje, yo lo defendí y lo entendí. No voy a justificar que cogiera escopetas, pistolas ni por el cuello a su mujer ni otras cosas que hizo. Pero lo fui construyendo, dándole capas y luego quitándoselas, para que se viera una humanidad allí. Esto ha sido lo interesante. Me sabe mal por él”, expresaba.

“Hay una cosa que la gente no piensa, que es cuando interpretas a un personaje tan intenso. Durante un día y otro de rodaje, le van diciendo a tu papel que es malo y que nadie lo quiere. Yo soy capaz de dejar el traje de Jesús de la Reina en el camerino y al día siguiente ponérmelo de nuevo. Esa es mi profesión. Pero luego llegaba al piso a estudiar, debía ser Jesús tres horas más y me encontraba triste”, confesaba.

“Lo vives tanto durante las secuencias, que todos lo odien. Esa negatividad me la llevaba a casa sin querer. La gente en la calle me ha dicho que mi personaje es muy malo, pero que lo interpretaba muy bien”, añadía.

Sonsoles Ónega y Alain Hernández en 'Y ahora, Sonsoles'.

Hernández también ha señalado que su salida de la ficción estaba más que pensada, dado que sólo firmó por un año y una temporada. “Cuando haces este tipo de series donde te dejas tanto y hay tanto sacrificio detrás, también a nivel personal. Esto me gusta decirlo, la gente me escribe sorprendida de que me marche”, explicaba.

“Pero una de las razones ha sido porque veía que iba a ser complicado estar lejos de mi familia durante un año. Se me ha hecho duro ver a mis hijos sólo durante los fines de semana”, proseguía.

“Si yo he querido tener hijos, quiero ser responsable y consecuente con eso. Quiero conciliar y verlos más. Esa era la principal razón por la que decidí estar un año, a pesar de tener la incertidumbre de qué pasaría después. Afortunadamente, sigo trabajando y estoy en un proyecto muy ilusionado y tú sabes por qué”, señalaba el actor.

Por supuesto, el motivo por el que Hernández expresaba esto es porque se ha revelado este mismo 19 de marzo que el actor se meterá en la piel de don Gustavo, la adaptación televisiva de Las hijas de la criada, la aplaudida novela con la que Sonsoles Ónega se llevó el Premio Planeta y en la que participa Verónica Sánchez.

“Estamos muy orgullosos, están saliendo cosas muy bonitas. Quería aprovechar para darte las gracias públicamente por esta historia y por este personaje que tengo el honor de interpretar y de vivir. Hay un equipazo detrás, un elenco de compañeros brutales. A nivel de producción es fabuloso. Los exteriores en Galicia han sido una maravilla y ahora en plató aquí en Madrid. El set es una barbaridad”, adelantaba el actor.