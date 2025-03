La reacción de Anita, Montoya y Manuel al saber que uno sería expulsado de ‘Supervivientes’: “Se me ha cortado el cuerpo”

Terelu Campos, la gran protagonista de Supervivientes, ha estado viviendo unos días en Playa Misterio con Montoya, Anita y Manuel. Y hoy Carlos Sobera ha charlado con ellos en Tierra de nadie, para saber cómo ha transcurrido estos días. Terelu ha hecho muchas bromas con sus compañeros, e incluso presumió de sus bragas a lo Briget Jones. “Te me estás viniendo arriba”, bromeaba Sobera con la colaboradora televisiva.

Terelu desveló entonces que ella ha dormido con Manuel, y que “estos dos duermen juntos”, en referencia a Montoya y Anita, quienes fueron a La isla de las tentaciones como pareja. “Hace mucho frío por las noches”, se justificaba Anita.

Los tres tuvieron un lunes movido, pues participaron en el debate final de La isla de las tentaciones. Y no fue un evento cómodo para ninguno. “Yo sí que es verdad que a ratos prefiero alejarme un poco. Ayer se me dijeron cosas muy feas”, recordaba Manuel al respecto. “Me pude equivocar, pero en ningún momento falté el respeto y a mí se me faltó. Hay momentos en los que me apetece alejarme, porque no me siento cómodo, y prefiero ir a mi aire, mi concurso, yo solo”, aseguraba el andaluz.

“Ya sabéis que estáis en Playa Misterio y el nombre lo define todo. Estáis rodeados de incógnitas por todas partes. Y esta noche vais a descubrirlas todas”, avanzaba Carlos Sobera, dejando los enigmas un rato en el aire, hasta que les explicó la dinámica de la noche.

“Anita. Manuel. Montoya. Esto que os voy a contar os afecta a vosotros tres”, les indicaba más tarde. “Uno de vosotros va a ser expulsado por la audiencia”, afirmaba, dejando a los tres concursantes con la boca abierta. Y estos reconocieron incluso que lo intuían. Los dos que no fuesen expulsados irían a Playa Calma y Playa Furia, con el resto de concursantes.

“Se me acaba de cortar todo el cuerpo”, afirmaba Manuel. “Me acabo de quedar sin palabras”, aseguraba por su parte Montoya, quien tiene fama precisamente de hablar sin medida. Para el cantante es algo complicado porque “se coge cariño al lugar”, e incluso a sus compañeros, aunque viniesen de experiencias complicadas.

Anita dejó claro que echa de menos a su familia, pero que desea quedarse en Honduras. “No quiero irme, Carlos, falta mucho por dar y por demostrar, a la gente y a mí misma. Me encantaría quedarme”, pedía.

“Es una sorpresa que nos ha impactado a los tres. Vengo con ganas de entregarme al máximo, esto acaba de empezar, darlo todo, que la gente me conozca de otra manera y sería una pena muy grande irme”, terminaba por decir Manuel. Cuando Carlos ya cerró la conexión, los tres participantes compartieron sus impresiones, y Montoya llegó a pensar que era todo una broma. “Cómo va a ser mentira”, le corrigieron sus compañeros, que sí tenían claro que uno se iría.