El padre de uno de los acusados de homicidio en Badajoz no aguanta y explota ante Sonsoles: "No, no lo puedes entender"

Y ahora Sonsoles demostró una vez más estar al tanto de la última hora. El magacín de Antena 3 contó con un invitado especial para informar sobre un caso que tiene conmocionado al país entero: el homicidio de una educadora en Badajoz.

Para conocer un poco más sobre el tema, Sonsoles Ónega tuvo en plató a Antonio Granero, padre de uno de los menores implicados en la muerte de Belén Cortés. Completamente roto por lo sucedido, el hombre mostró sentir "impotencia, desesperación y rabia por no haber sido capaz de evitarlo. ¡Toda la rabia del mundo y la desesperación que se puedan llegar a creer", expresaba muy afectado.

"Creo que tu testimonio es importante y nos va a llevar a entender lo sucedido", dijo Sonsoles Ónega a su invitado. "Mi hijo no está acusado de asesinato, está acusado de homicidio. (...) Eran tres menores los que estaban allí. Ahora se tendrá que dirimir cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos", señaló el hombre.

"El crío ya llevaba una situación muy compleja", expresó Antonio Granero, quien cada vez iba aumentando el tono de su voz, una situación que demostró su enfado. Fue entonces cuando Sonsoles Ónega le preguntó: "¿Qué dice un padre que tiene a un hijo acusado de homicidio?".

La cara de Antonio Granero cambió: "Se intenta entender cómo ha llegado a esta situación, pero, de cualquier forma, también creo que queda por dirimir el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. (...) No he sido capaz de cambiar la actitud de este niño".

"Los mayores problemas le vienen entre los cinco y los diez años, es cuando más se ceban con él y le permiten faltar un montón de veces al colegio", añadía el padre del menor. Fue entonces cuando explicó a detalle que desde que su exmujer lo acusó "de malos tratos, yo decidí declararme culpable por consejo de la abogada de oficio", dijo.

El hombre consiguió la custodia no solo de este pequeño en 2017, sino de sus dos hijos más, pero terminó cediéndosela a la Junta de Extremadura porque la situación se volvió insostenible. Además, confesó que uno de los motivos que aumentaron los problemas de conducta del menor implicado fue el contacto con su madre, ya que también cuenta con un historial delictivo.

Antonio Granero y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Considera que su hijo "tiene que pagar, sí, porque es culpable", y añadió: "Ojalá me ayuden a que esto no vuelva a pasar y que otros niños y padres no estemos en esta situación, porque lo único que hemos hecho ha sido sufrir".

Al ver cómo el tono de Antonio iba subiendo, Sonsoles Ónega intentó calmarlo en varias ocasiones: "Yo puedo entender su cólera", dijo entonces la presentadora. Sin embargo, el padre del menor acusado estalló y respondió: "No, no lo puede entender".

El hombre continuó expresándose: "Yo no seré el mejor padre, pero nunca he abandonado a mi hijo", añadió muy sinceramente Antonio Granero ante las cámaras.

"Yo no puedo reconducir a mi hijo porque no tengo capacidad. Muchas veces nosotros, en el intento de querer reconducir a los demás, lo atropellamos más. Yo no he acertado, pero confío en la profesionalidad de las personas que lo tratarán", sentenció finalmente en la emisión de hoy de Y ahora Sonsoles.