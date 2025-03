Malas noticias para los fans de Mónica Naranjo: pone fecha a su retirada de los escenarios en su visita a 'El Hormiguero'

Mónica Naranjo lleva 30 años de carrera sobre los escenarios, y este lunes ha acudido a El Hormiguero a celebrarlo y, de paso, promocionar Venenosa, su nuevo tema junto a Nebulossa. En la actualidad, la artista catalana está de gira por el mundo: ha regresado de América, tiene varias fechas en España, y volverá al otro lado del charco para continuar con sus compromisos.

“Cuando iniciamos esta aventura dije a mi equipo: para que yo no me ponga nerviosa me lo dais por etapas”, explicaba la cantante, que hasta tenía dudas de cuántos conciertos tiene en España próximamente, antes de irse a México y a Estados Unidos. De este último país, además, destaca que hacía muchos años que no lo pisaba y que sentía que tenía “la obligación de ir”.

Pablo Motos puso sobre la mesa un tema controvertido: al principio de la gira canceló conciertos “y llegué a leer que te habías metido en una secta”. Mónica se lo tomó con humor, asegurando que bromeó al respecto con su equipo. Y no quiso aclarar nada, porque “cuando tienes claro quién eres y dónde vas qué importa”. “Los compañeros nuestros me decían: desaparecida qué tal por México”, le contaba también Naranjo a Pablo Motos.

“Vas a dejar de hacer directo tras la gira”, decía más adelante el presentador. Y Mónica lo confirmaba: “A partir ya del 26 no sé ya cuándo voy a volver. No me retiro, pero necesito tiempo para hacer otras cosas”, afirmaba la artista.

“La secta consume un montón de tiempo…”, bromeaban las hormigas al respecto. “Después lo sacan de contexto y te voy a cortar las antenas”, le recriminaba con humor la invitada, que aclaraba el motivo de su decisión.

Asegura que “son muchas cosas seguidas” porque se toma las giras de un modo muy intenso. “Necesitas tiempo para ti, para organizar, no tengo tiempo para componer y es importante. Seguiré grabando, haciendo televisión, pero del directo me voy a alejar, no sé cuánto tiempo, pero bastante”, sentenciaba.

Otro tema que tocó Pablo Motos es que Mónica Naranjo sigue estudiando música y canto. “Si quieres seguir activa tienes que seguir formándote”, reconocía la artista, que admite ser muy disciplinada “y cuando algo me cuesta sigo y sigo, soy un poco pesada”. Y de su profesora de canto explicó que “me riñe mucho y hace bien”.

Sobre Eurovisión, Mónica explicó que no siempre puede verlo, “pero sí me mola, sí”. Y de Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024, deslizó que “eran ellos los que tenían que ir ese año, porque ZORRA era una gran canción”.